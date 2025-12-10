Για την κατάσταση στην Ουκρανία συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Δανία, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Δημοκρατία της Κορέας (ROK), της Σλοβενίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

➡ reiterated that attacks by Russia against civilian population and infrastructure in Ukraine, constitute blatant violations of international law and may amount to war crimes



Στη συνεδρίαση αυτή η Ελλάδα :

επανέλαβε ότι οι επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον άμαχου πληθυσμού και υποδομών στην Ουκρανία αποτελούν κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου

χαιρέτισε την υιοθέτηση του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας, καταδικάζοντας τις ρωσικές ενέργειες

χαιρέτισε την πρόοδο σχετικά με ένα ειρηνευτικό σχέδιο που σημειώθηκε στις συναντήσεις της Γενεύης και της Φλόριντα μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας και επανέλαβε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία για την Ουκρανία και την Ευρώπη χωρίς την Ουκρανία και την Ευρώπη

απέρριψε οποιαδήποτε αλλαγή συνόρων ως αποτέλεσμα της χρήσης βίας και τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αναγνώριση συνόρων που έχουν αλλάξει με βία

συμμετείχε στην έκκληση της ευρύτερης συμμετοχής του ΟΗΕ για υποστήριξη μιας πλήρους, άμεσης και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός.

