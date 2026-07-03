Ερώτηση στην ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλας, κατέθεσε η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση της 30ής Ιουνίου 2026 στην Άγκυρα μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, της κ. Κάλας, της επιτρόπου Διεύρυνσης, Μάρκα Κος και του επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ.

Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ στηλίτευσαν το γεγονός ότι, τόσο στην κοινή δήλωση όσο και στις συζητήσεις, δεν έγινε αναφορά στις συστάσεις της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που καταδικάζει τη διατήρηση του casus belli κατά της Ελλάδας, τη συνεχιζόμενη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου, τις τουρκικές παρεμποδίσεις σε έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τις αντιδράσεις για το ελληνικό θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο και την αύξηση της παράνομης αλιείας από τουρκικά σκάφη εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ευρωομάδα της ΝΔ ζητά από την ύπατη εκπρόσωπο να εξηγήσει για ποιο λόγο η ΕΕ δεν προέβη στις παραπάνω αναφορές και συστάσεις προς την Τουρκία, σύμφωνα με την πρόσφατη ευρωπαϊκή έκθεση, και με ποιο τρόπο θα διασφαλίσει ότι οι θέσεις και οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πολιτικού πλαισίου της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την ανακοίνωση κοινοποιείται και ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, το οποίο έχει ως εξής:

«Στην κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση της 30ής Ιουνίου 2026 στην Άγκυρα μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Hakan Fidan, της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Kaja Kallas, της Επιτρόπου Διεύρυνσης, Marta Kos, και του Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Magnus Brunner, η πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμισε ότι η ενταξιακή πρόοδος της Τουρκίας εξαρτάται από την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη διασφάλιση υψηλών δημοκρατικών προτύπων.

Ωστόσο, στην κοινή δήλωση και στις συζητήσεις δεν γίνεται καμία αναφορά στις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία καταδικάζει τη διατήρηση του casus belli κατά της Ελλάδας, τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και Κύπρου, τις παρεμποδίσεις σε έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τις αντιδράσεις για το ελληνικό θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο και την αύξηση της παράνομης αλιείας από τουρκικά σκάφη εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος:

Για ποιο λόγο δεν έγινε καμία αναφορά στις συστάσεις και στα συμπεράσματα της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2026;

Πως διασφαλίζει η Επιτροπή ότι οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πολιτικού πλαισίου της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε;»

Πηγή: skai.gr

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