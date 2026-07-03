Για «γαλάζιο σκάνδαλο» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου για τους Δημήτρη Μελά και Αθανασία Ρέππα.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη:

«Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών κήρυξε ομόφωνα ένοχους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρώην υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθ. Ρέππα για τα αδικήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών.

Επιπλέον, για το σκέλος της υπεξαγωγής εγγράφου, η κατηγορία αναβαθμίστηκε σε κακούργημα και παραπέμπονται στο Εφετείο Κακουργημάτων.

Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα “γαλάζιο” σκάνδαλο διασπάθισης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογουμένων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το πάρτι διαφθοράς».

Πηγή: skai.gr

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