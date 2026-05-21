Οι «εκπλήξεις» που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο

Του Αντώνη Αντζολέτου

Την ερχόμενη Τρίτη στις οχτώ το βράδυ στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει ένα προεκλογικό – πανηγυρικό σκηνικό για τα «γεννητούρια» του νέου του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από το επιτελείο του εκατοντάδες εθελοντές βρίσκονται επί ποδός όλες τις τελευταίες ημέρες προκειμένου τα πάντα να είναι έτοιμα για τις ανακοινώσεις του νέου κόμματος, καθώς και την ιδρυτική του διακήρυξη.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως «θα είναι πολλές οι εκπλήξεις που θα δούμε να ξετυλίγονται την επόμενη Τρίτη», με τους διοργανωτές, όπως επισημαίνουν, να επιθυμούν η ιδρυτική εκδήλωση να αντανακλά την αντίληψη του νέου φορέα: Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες την ιδρυτική διακήρυξη θα κληθούν να υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης όλοι οι πολίτες που θέλουν να συμμετέχουν στο νέο εγχείρημα. «Ανοιχτά, δημόσια, μαζικά, σε σχετική πλατφόρμα που ετοιμάζεται μεθοδικά τις τελευταίες ημέρες ώστε λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της Τρίτης να βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διάθεση όλων των πολιτών που θα θελήσουν να την υπογράψουν», αναφέρουν από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού.

Ετοιμάζεται η νέα ιστοσελίδα του κόμματος όπου θα φιλοξενηθεί και η διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα σε συνεργασία με ομάδα ειδικών. Στόχος, όπως τονίζεται είναι η δημιουργία μιας ανοικτής ψηφιακής κοινότητας που θα υποδεχθεί στη συνέχεια τα μέλη του κόμματος. Μέσα από την πλατφόρμα θα μπορούν να πραγματοποιούνται συζητήσεις, επικοινωνίες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα μεταξύ των μελών. Επίσης, θα διεξάγονται θεματικές συζητήσεις με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα, συνεδριάσεις και συντονισμός κινήσεων και δράσεων των ομάδων εθελοντών.

Την εκδήλωση του Θησείου προετοιμάζει εθελοντική ομάδα σκηνοθετών και σκηνογράφων. Το μουσικό κομμάτι που θα ακουστεί για πρώτη φορά στην εκδήλωση, έγραψε πολύ γνωστός Έλληνας συνθέτης του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό.

Πηγή: skai.gr

