Γιαννακοπούλου: Από το πρόσωπο που θα εκλεγεί θα κριθεί αν το ΠΑΣΟΚ θα μπει σε φάση ανόδου

Η Νάντια Γιαννακοπούλου επέρριψε ευθύνες στον Νίκο Ανδρουλάκη για τις εκλογικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, στην ομιλία της στην ΚΠΕ του κόμματος. «μέσα σε δύο χρόνια Ν.Δ και ΣΥΡΙΖΑ έχασαν 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους, εμείς συνεχίσαμε να κινούμαστε εκεί κάπου στο 13%, έχοντας κάποιους να δηλώνουν και ικανοποιημένοι».

Η υποψήφια για την ηγεσία του κόμματος είπε πώς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συνεχίζει να στέλνει θολά μηνύματα. «Από το πρόσωπο που θα εκλεγεί θα κριθεί αν το ΠΑΣΟΚ θα μπει σε φάση ανόδου, μετατροπής του σε κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροαριστεράς, των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ελπίδας ή θα παραμείνει κόμμα θολών θέσεων, ετεροπροδιορισμών, ασαφούς προσανατολισμού και φυσιογνωμίας.

Από το αποτέλεσμα της εκλογής θα κριθεί αν θα παραμείνουμε συμβιβασμένοι με τη στασιμότητα ή τα μικρά βήματα που δεν οδηγούν πουθενά ή θα ξαναγίνουμε το κόμμα που μπορεί να συγκρουστεί με τον Κ. Μητσοτάκη και τη Ν.Δ

Γιατί από το αποτέλεσμα θα κριθεί αν θα ξαναγίνουμε το μεγάλο Κίνημα που θα πορευτεί μαζί και για την κοινωνία, που λειτουργεί σαν κόμμα ανοιχτό, σαν συλλογικό πολιτικό υποκείμενο και όχι ως μηχανισμός που φοβάται ακόμα και τη συνεδρίαση των οργάνων του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ήταν κατηγορηματικά αντίθετη σε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. «Η λύση δεν βρίσκεται στην αναζήτηση συμπόρευσης δυνάμεων με τις οποίες έχουμε τεράστιες διαφορές στον προγραμματικό λόγο, στην πολιτική και ιδεολογία μας. Δεν βρίσκεται σε αφηρημένα σχήματα χωρίς περιεχόμενο, ρεαλισμό και προοπτική. Η αφηρημένη, γενικόλογη, χωρίς κανένα πολιτικό περιεχόμενο συζήτηση περί Κεντροαριστεράς, που υπονοεί την συνεργασία, ίσως και εκλογική με τον ΣΥΡΙΖΑ που αποσυντίθεται ή και με την ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ που βρίσκεται στα όρια της πολιτικής επιβίωσης θολώνει το μήνυμα, κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ και τυχόν υιοθέτηση τέτοιων απόψεων θα οδηγούσαν σε ιδανικό πολιτικό αυτοχειριασμό μας», τόνισε συγκεκριμένα η κ.Γιαννακοπούλου.

Κάλεσε τους συνυποψηφίους της να πάρουν συγκεκριμένη θέση και κατέληξε: « το ΠΑΣΟΚ δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, όπως πολλοί είχαν αποτυχημένα προφητεύσει.

«Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ και ανακτά μέρα με την ημέρα την πολιτική του αυτοπεποίθηση, χάρη στην επιμονή και στην προσπάθεια όσων μείναμε μαζί στις πιο σκοτεινές ώρες προκειμένου να υπερασπιστούμε την ιστορική μας κληρονομιά και να ανοίξουμε με τις πράξεις μας τον δρόμο αυτής της νέας ελπιδοφόρας προοπτικής.

Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ενωμένο χάρη σε εμάς που μάθαμε να υποτάσσουμε το Εγώ και τις προσωπικές μας φιλοδοξίες στη δημοκρατική βούληση της βάσης, χωρίς να λοξοκοιτάμε δεξιά και αριστερά.Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι δυνατό, χάρη στην τόλμη μας να βγούμε μπροστά και να δώσουμε τη μάχη χωρίς διασφαλισμένες έδρες, θέσεις και αξιώματα. Γι' αυτό στο ΠΑΣΟΚ δεν ταιριάζουν οι άγνωστοι αυτόκλητοι Μεσσίες.

Το ΠΑΣΟΚ ανήκει στα μέλη και τους φίλους του. Ανήκει στην ελληνική Κοινωνία. Μια κοινωνία που στις 6 Οκτωβρίου μαζικά και δημοκρατικά θα αποφασίσει ποιο ΠΑΣΟΚ θα εκπροσωπήσει τα συμφέροντά της τα επόμενα πολλά χρόνια.

Και ναι, το δικό μας ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που θα νικήσει ξανά τη Νέα Δημοκρατία και έναν ακόμη κύριο Μητσοτάκη!»

