Ο Αλέξης Τσίπρας υπέγραψε το βιβλίο στον πρώτο αναγνώστη που το αγόρασε, στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη» στο ξενοδοχείο «Παλλάς». Ειδικότερα, στην αφιέρωσή του, ο κ. Τσίπρας έγραψε:«Στον πρώτο αγοραστή της Ιθάκης, τον Μιχάλη, με πολλή Αγάπη! Αλέξης Τσίπρας».
Ο Μιχάλης από τη μεριά του δήλωσε πως αισθάνεται χαρά και περηφάνια, ενώ πρόσθεσε και ότι «ο τίτλος Ιθάκη μπορεί να έχει την ερμηνεία της επιστροφής, της αξίας του ταξιδιού ή του νόστου..Πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να μας πει για την επιστροφή, πανηγυρίζουμε...Θέλησα να του το χαρίσω, αλλά δεν το δέχτηκε».
