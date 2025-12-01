Της Έλενας Γαλάρη

Ως «μία από τις πιο μελανές σελίδες στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας» χαρακτήρισε την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση της Novartis, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη σε δεύτερο βαθμό των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων σε δεύτερο βαθμό.

Ο μάρτυρας, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν διευθυντής του γραφείου του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, είπε στο δικαστήριο:

«Δεν γνώριζα τις συναντήσεις του Υπουργού, αλλά μελετώντας αυτή την υπόθεση, το να συναντά ένας υπουργός εκπροσώπους συνδέσμων -όπως ήταν ο Φρουζής πρόεδρος του ΣΦΕΕ- είναι μέσα στα καθήκοντά του, χωρίς αυτό να σημαίνει χρηματισμό όπως κατέθεσαν οι ψευδομάρτυρες. Εκείνη την εποχή υπήρχαν τεράστια χρέη προς ασφαλιστικές φαρμακευτικές εταιρείες, έπρεπε να απομειωθεί το δυσθεώρητο έλλειμμα. Θεωρώ σκανδαλώδες ότι το ελληνικό δημόσιο δεν είχε σύστημα να ελέγχει τις δαπάνες. Τα υπόλοιπα δεν είναι αρμοδιότητα δική μου να τα κρίνω. Το ελληνικό δημόσιο είχε να διαχειριστεί 6,5 δις προς φαρμακευτικές και οργανισμούς. Αυτό θεραπεύτηκε στα χρόνια των μνημονίων, όταν η χώρα απέκτησε τους κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου» είπε ο κ. Σκέρτσος.

Ο μάρτυρας, ο οποίος προτάθηκε από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας για να καταθέσει, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο δωροδοκίας του κ. Στουρνάρα από τον φαρμακευτικό κολοσσό.

«Ο κ. Στουρνάρας όταν ανέλαβε το 2012 το Υπουργείο Οικονομικών κλήθηκε ως μη πολιτικό πρόσωπο να υλοποιήσει δεσμεύσεις του πρώτου και του δευτέρου μνημονίου, όπως το συμψηφισμό και την εξόφληση οφειλών σε φαρμακευτικές εταιρείες. Ο κ. Στουρνάρας δεν είχε καμία εμπλοκή στον σχεδιασμό και την ψήφιση αυτού του σχεδίου. Το να κατηγορείται ότι χρηματίστηκε για να υλοποιήσει μια απόφαση που είχε ήδη υλοποιηθεί, είναι αστείο. Όποιες αποφάσεις ελήφθησαν ήταν πολιτικές και αφορούσαν στα μνημόνια για να διασωθεί η ελληνική οικονομία. Ο κ. Στουρνάρας είναι ένας βαθιά έντιμος άνθρωπος και πατριώτης. Όλη η Ελλάδα χρωστάει στον κ. Στουρνάρα γιατί έσωσε τη χώρα. Δεν μπορώ να δεχτώ οτιδήποτε αφορά στο ήθος του", είπε ο μάρτυρας.

