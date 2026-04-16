ΝΔ: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στη θέση του Λαζαρίδη

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκε νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο βουλευτής Β' Πειραιά ορίστηκε στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη με την τρίτη θέση να παραμένει κενή, εν αναμονή της εξέλιξης της υπόθεσης του Νότη Μηταράκη, ενώ κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είναι επίσης ο Δημήτρης Καιρίδης.

Πηγή: skai.gr

