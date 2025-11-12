«Ανακαινίζω-Νοικιάζω»: Ανακλήθηκαν 3.000 αιτήσεις - Οι 1.200 στην Ηλεία, 20 άτομα διεκδίκησαν επιχορήγηση για ένα σπίτι

Στις τιμές που διαμορφώνονται για τους ενδιαφερόμενους στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», στις ανακλήσεις προκαταβολής 3.000 αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» λόγω παρατυπιών που εντοπίστηκαν εγκαίρως, στην απλοποίηση του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατοίκον», καθώς και στην παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ως τις 18 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε η Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Μέσω της ιστοσελίδας stegasi. gov.gr δόθηκαν οι αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων με την κυρία Μιχαηλίδου να καλεί πολίτες να σπεύσουν.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τόνισε επίσης ότι 8.500 άτομα θα πάρουν 1.000 ευρώ σε μια βδομάδα μέσω των προπληρωμένων καρτών ενώ αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον ‘Εβρο, εξηγώντας γιατί από τις 700 αιτήσεις, μπορούν μόνο δύο να εγκριθούν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πώς εντοπίστηκαν οι παρατυπίες

Εκτός από τις 3.700 αιτήσεις που προεγκρίθηκαν κανονικά, έγινε ανάκληση προκαταβολής για πάνω από 3.000 αιτήσεις εκ των οποίων οι 1200 στην Ηλεία, όπου ενδεικτικά 20 άτομα διεκδίκησαν με παρατυπία την κρατική επιχορήγηση για ένα σπίτι. «Είδαμε κάτι περίεργο, ότι το 1/3 του προγράμματος συγκεντρώνεται στην Ηλεία και λέμε τι γίνεται εκεί πέρα», είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου,. «Επειδή ευτυχώς το προλάβαμε και δεν δόθηκαν δημόσια χρήματα προς το παρόν δεν καταλογίζεται αξιόποινη πράξη. Το σημαντικό είναι ότι δεδομένου ότι όλα αυτά είναι ψηφιακά στοιχεία, το σύστημα θυμάται και υπάρχει μνήμη για συγκεκριμένες αιτήσεις έτσι σχεδιάζουμε προγράμματα αλλά τα ελέγχουμε κιόλας», τόνισε η Υπουργός.

Το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» μει 14.000 ευρώ απευθείας επιχορήγηση και προκαταβολή 50%, χρηματοδοτεί το 60% της ανακαίνισης και το 50% της χρηματοδότησης.

«Σπίτι μου 2»: Πού κυμαίνονται οι τιμές

Αλλαγές ως προς την ηλικία των δικαιούχων και τα εισοδηματικά κριτήρια, προανήγγειλε η κυρία Μιχαηλίδου, ενώ ήδη έχει απορροφηθεί το 62% για το «Σπίτι 2» αναφορικά με 20.000 στεγαστικά δάνεια.

Από τη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, αυτό που φαίνεται είναι ότι η αύξηση των τιμών των ακινήτων που είναι μέσα στο σπίτι μου 2 είναι ανάλογη με την γενική αύξηση των τιμών που πλέον είναι και χαμηλότερη όλης της αγοράς ακινήτων. Και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι συχνά αντιμετωπίζεται ως μέτρο ενίσχυσης της ζήτησης,, όχι ως μέτρο ενίσχυσης της προσφοράς και άρα πέφτουν οι τιμές. Είδαμε ότι πολλά κλειστά ακίνητα βγήκαν στην αγορά ακριβώς γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτές τις ηλικίες ακινήτων», είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Προσβασιμότητα κατοίκον» – Απλοποίηση των διαδικασιών

Απόφαση που ορίζει ότι για κάποιες εργασίες, όπως ο εξοπλισμός, δεν χρειάζεται καν χαρτί μηχανικού, απλοποιεί τη διαδικασία ενώ παράλληλα αυξάνεται η αμοιβή του μηχανικού κατά 450€, είπε η Υπουργός τονίζοντας ότι στο Συμβούλιο Υπουργών έλαβε συγχαρητήρια από τις ευρωπαϊκές αρχές, «οι οποίες βλέπουν ότι η Ελλάδα έχει περάσει πια σε άλλο μοντέλο αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρία». «Δεν είναι μόνο το επίδομα, είναι οι υπηρεσίες και άρα τα εργαλεία ελευθερίας που προσφέρει το κράτος στα άτομα με αναπηρία, είπε η κυρία Μιχαηλίδου, υπενθυμίζοντας προγράμματα όπως αυτό του «προσωπικόύ βοηθού»

Έχουμε 5.500 αιτήσεις της προσβασιμότητας για μέχρι 14.500 ευρώ με 50% προκαταβολή σε άτομα με αναπηρία έτσι ώστε να κάνουν τις παρεμβάσεις που χρειάζονται στο σπίτι τους, στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας τους, στη δουλειά τους, στο εξοχικό τους,. Δηλαδή βρέθηκαν ξαφνικά σε αμαξίδιο και πρέπει τα χειροκίνητα ρολά να τα αντικαταστήσουν με ηλεκτρικά γιατί δεν μπορούν. Βρέθηκαν σε αμαξίδιο και πρέπει να κατεβάσουν τον ηλεκτρολογικό πίνακα, να ανοίξουν το θερμοσίφωνο γιατί δεν φτάνουν.Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πραγματικά καινοτόμο σε όλη την Ευρώπη. Το φτιάξαμε μαζί με το Κίνημα των ατόμων με αναπηρία και με την ΕΣΑμεΑ για να μας πουν οι άνθρωποι ποιες είναι οι παρεμβάσεις που χρειάζονται. Θα ξανανοίξει το πρόγραμμα», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Μετεγκατάσταση στον Έβρο

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν κάνουμε εμείς σωστά, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές φορές που και οι πολίτες δεν αντιμετωπίζουν όλοι με την υπευθυνότητα που θέλουμε. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό και στη μετεγκατάσταση στον Έβρο και είναι κρίμα. Δίνουμε 10.000 ευρώ στον κόσμο που θέλει να πάει στους δήμους του Έβρου, δεδομένου ότι τα ενοίκια εκεί είναι πολύ πιο χαμηλά, δεδομένου του ότι πλέον υπάρχουν και κάποιες θέσεις εργασίας και από τον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου του ότι λειτουργούν εκεί καλά και τα σχολεία και τα νοσοκομεία.

Αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στις 700 αιτήσεις και μπορούμε να εγκρίνουμε μόλις δύο, τόνισε η Υπουργός εξηγώντας: «Τόσο καιρό έρχονται και κάνουν αιτήσεις άνθρωποι οι οποίοι πάντα έμεναν εκεί ή άνθρωποι που πάντα δούλευαν εκεί. Δεν ξέρω αν είναι ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ή αν πρόκειται για πρόθεση κανιβαλισμού των χρημάτων».

Σε μία εβδομάδα κλήρωση για τις προπληρωμένες κάρτες

Σε μια εβδομάδα λοιπόν έχουμε μία κλήρωση έτσι ώστε 8.500 συμπολίτες μας να πάρουν από 1.000 ευρώ ο καθένας, έτσι ώστε να δείξουμε και εμείς ότι η χρήση των προπληρωμένων καρτών είναι κάτι που αποδίδει. Αν χρησιμοποιείς την κάρτα σου, παίρνεις ούτως ή άλλως έναν λαχνό για το 50% που χρησιμοποιείς, το οποίο είναι υποχρεωτικό να έχεις χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά και μετά για κάθε 5% αγορών που κάνεις με την κάρτα αυτή παίρνεις άλλον έναν λαχνό για να αυξήσεις τις πιθανότητες στην κλήρωση.

Αν δεν θέλουν να λάβουν μέρος στην κλήρωση, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για να δηλώσουν μη συμμετοχή στην κλήρωση, διευκρίνισε η κυρία Μιχαηλίδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.