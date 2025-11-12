Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη: Στο επίκεντρο η ενέργεια

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κύπρου Νίου Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου - Ελλάδας.

Όπως μετέδιδε νωρίτερα το skai.gr, τα ενεργειακά ζητήματα παραμένουν κεντρικά στην επικαιρότητα καθώς πραγματοποιείται η 3η Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου - Ελλάδας στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα θέματα που αφορούν τον τομέα της ενέργειας βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα. Σε επίπεδο γεωπολιτικής, η συνδεσιμότητα, οι αγωγοί, τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων εξελίσσονται σε παράγοντες μεγάλης σημασίας για την τελική διαμόρφωση του γεωπολιτικού χάρτη στην ευρύτερη περιοχή και για τις ισορροπίες ισχύος.

Υπό αυτή την έννοια, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχουν πολλά να πουν τόσο στη μεταξύ τους συνάντηση όσο και στο πλαίσιο των εργασιών της Διακυβερνητικής. Ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για όλα όσα συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα με του υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ που βρέθηκαν στην Αθήνα για τη Διατλαντική Σύνοδο για την ενέργεια και σίγουρα, πέραν όσων ανακοινώθηκαν επισήμως, θα δώσει εικόνα για τους ευρύτερους σχεδιασμούς του αμερικανικού παράγοντα για την περιοχή, με βάση και όσα ειπώθηκαν πίσω από κλειστές πόρτες.

Ο πρωθυπουργός και χθες, κατά την επίσκεψή του στη Ροδόπη και συγκεκριμένα στον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στην Κομοτηνή, υπογράμμισε ότι «Η Ελλάδα και η Θράκη, συγκεκριμένα, μετατρέπεται σε ένα διεθνές ενεργειακό κέντρο. Και η πατρίδα μας απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ασκεί πολύ αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος πάντα των εθνικών συμφερόντων».

Την ίδια στιγμή, εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα αναμένονται και στην Κύπρο. Άλλωστε, ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης προ ημερών φρόντισε να προϊδεάσει σχετικά, όταν μίλησε για προχωρημένες συζητήσεις στο σύνολο των ενεργειακών θεμάτων τόσο με αμερικανικές εταιρείες όσο και με γειτονικά κράτη. Μάλιστα, έσπευσε να προσθέσει ότι «σύντομα θα έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις». Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η αναφορά συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τις αναμενόμενες ανακοινώσεις για την πώληση φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος» στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. Ο υπουργός Ενέργειας της κυπριακής κυβέρνησης, Γιώργος Παπαναστασίου, μιλώντας πρόσφατα σε επιτροπή της κυπριακής Βουλής, δήλωσε ότι σε σχέση με το κοίτασμα «Κρόνος» «αναμένεται η τελική επενδυτική απόφαση να παρθεί τέλος του 2025, αρχές του 2026» ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι εντός του Νοεμβρίου «θα καταλήξουμε και σε συμφωνία πώλησης» για το φυσικό αέριο. Οι εξελίξεις αυτές προσδίδουν στην Κύπρο αναβαθμισμένο ρόλο σε μια περίοδο κατά την οποία αναζητούνται εναλλακτικές πηγές ενεργειακής τροφοδοσίας για την ευρωπαϊκή αγορά, προκειμένου να επιτευχθεί η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Κεντρικό θέμα, όσον αφορά την ενέργεια, παραμένει και η ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, όπου και εκεί, μετά τις πρόσφατες περιπέτειες, αναμένονται εξελίξεις καθώς σήμερα θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες με τον αρμόδιο Επίτροπο για την Ενέργεια, Νταν Γιόργκενσεν, ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Κύπριος ομόλογός του Γιώργος Παπαναστασίου.

Βεβαίως, τη Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας - Κύπρου θα απασχολήσουν οι περιφερειακές εξελίξεις ευρύτερα, το Κυπριακό μετά την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα και η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την Κυπριακή Δημοκρατία για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Επιπλέον, θα συζητηθεί η ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως Περιβάλλον, Υγεία, Παιδεία, Μεταφορές, Ψηφιακή Πολιτική, Στεγαστική Πολιτική, Πολιτική Προστασία, Δικαιοσύνη, Πολιτισμός και Εξωτερική Πολιτική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.