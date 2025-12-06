Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου το Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, οι εγκαταστάσεις του οποίου έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης των νοσοκομείων και κέντρων υγείας της χώρας με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ξεκινούν δράσεις των Κινητών Ομάδων Υγείας.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τη Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου Ευαγγελία Ρήγα στους ανακαινισμένους χώρους και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με γιατρούς, νοσηλευτές και πολίτες.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε:

«Στη χώρα μας υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης του κτιριολογικού εξοπλισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ουσιαστικά από συστάσεώς του, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι μόνο.

Ανακαινίζονται πάρα πολλά Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα από αυτά είναι και το Κέντρο Υγείας το οποίο επισκεπτόμαστε σήμερα εδώ, στο Μαρκόπουλο.

Είχα δει και εγώ τις φωτογραφίες, κ. Υπουργέ, κα Αναπληρώτρια Υπουργέ, κα Διευθύντρια, από το πώς ήταν το Κέντρο Υγείας πριν. Πράγματι, όπως είπε και ο Υπουργός -και νομίζω ήταν ευγενικός στη φρασεολογία την οποία χρησιμοποίησε-, ήταν ένα “κουρασμένο” Κέντρο Υγείας, το οποίο ουδέποτε είχε αναβαθμιστεί.

Βλέπετε ότι σήμερα έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Υγείας, το οποίο μπορεί να καλύπτει τις πρωτοβάθμιες ανάγκες του ευρύτερου πληθυσμού της περιοχής εδώ στο Μαρκόπουλο και πέριξ αυτού.

Θέλω, επίσης, να σταθώ ιδιαίτερα στις δράσεις τις οποίες αναπτύσσει το Υπουργείο ως προς τις Κινητές Ομάδες Υγείας, τη δυνατότητα, δηλαδή, που έχουμε πια να μπορούμε να επισκεπτόμαστε ασθενείς στα σπίτια τους και να τους παρέχουμε υπηρεσίες υγείας. Είναι μία τελείως καινοτόμος δράση, η οποία υλοποιείται για πρώτη φορά από το Υπουργείο Υγείας. Έχει αγκαλιαστεί από την κοινωνία και αναμένουμε να μπορέσει να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Εδώ, λοιπόν, στο Μαρκόπουλο, βλέπουμε έμπρακτα πως πιάνουν τόπο οι ευρωπαϊκοί πόροι, για να μπορούμε να παρέχουμε αφενός στους πολίτες τις σωστές υποδομές που τους αξίζουν, αφετέρου στους εργαζόμενους του Κέντρου Υγείας τις συνθήκες εργασίας για να μπορούν να επιτελούν το καθήκον τους με τον όσο το δυνατόν πιο άρτιο τρόπο».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε:

«Πριν από έναν χρόνο είχα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, κ. Πρόεδρε, όταν υπογράψαμε τη σύμβαση και ξεκινούσε το έργο. Ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ “κουρασμένο” κτήριο του 1986, με πολύ μικρές ενδιάμεσες παρεμβάσεις, κυρίως στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Κάναμε τη μεγαλύτερη ανακαίνιση που μπορούσε να γίνει. Αλλάξαμε καλώδια, υδραυλικά, ενεργειακή αναβάθμιση, φωτοβολταϊκά, κεντρική διαχείριση της ενέργειας.

Έχουμε ενισχύσει το προσωπικό. Τώρα η Ειρήνη έχει προκηρύξει και νέες θέσεις σε προσωπικό εδώ και την ευχαριστώ.

Και βεβαίως, έρχονται και τα νέα μηχανήματα, και μικροβιολογικά μηχανήματα καινούργια και μηχανολογικός εξοπλισμός, πάλι από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μέσα σε έναν χρόνο, πλέον, το Κέντρο είναι κάτι τελείως καινούργιο και σας ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη σημείωσε:

«Είμαστε στο ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας στο Μαρκόπουλο. Σε λίγες μέρες ξεκινάνε και οι δράσεις των Κινητών Ομάδων Υγείας, με επισκέψεις κατ’ οίκον για κάθε πολίτη που έχει ανάγκη από ιατρική φροντίδα.

Σε σχέση και με την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας, προχωράμε στην αντικατάσταση του εξοπλισμού εδώ στο Κέντρο Υγείας και σε όλα τα Κέντρα Υγείας Ανατολικής Αττικής για να παρέχουμε στους πολίτες υπηρεσίες υγείας κοντά στο μέρος που κατοικούν, χωρίς να χρειάζονται να μετακινούνται και να ξοδεύουν χρήματα».

