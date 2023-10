Μητσοτάκης στο CNBC: Ανησυχώ για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ

Ανησυχώ για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ, δεν είναι ξεκάθαρη αυτή τη στιγμή αλλά περιμένω ότι στο τέλος θα επιλυθεί. Είναι κρίσιμη η βοήθεια των ΗΠΑ για την ουκρανική στρατιωτική αποτελεσματικότητα, αλλά περιμένω ότι αυτή η πολιτική κρίση θα επιλυθεί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωσή του στο αμερικάνικό δίκτυο CNBC.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis expressed concern over the U.S. situation for aid to Ukraine pic.twitter.com/rkD6uaoXQG