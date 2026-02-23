Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε τηλεδιάσκεψη στη Συμμαχία των Προθύμων ο Μητσοτάκης την Τρίτη

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός θα έχει συνεδρίαση με το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

Μέγαρο Μαξίμου

Συνεδρίαση με το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής θα έχει την Τρίτη, στις 11:30 το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακολούθως, στη μία το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Συμμαχία των Προθύμων οικονομία Ουκρανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark