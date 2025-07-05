Λογαριασμός
Μητσοτάκης: Στη Μονή Σίμωνος Πέτρας με τον γιο του - Οι μοναχοί τέλεσαν τρισάγιο στη μνήμη των γονέων του (video-φωτό)

Τα ονόματα των γονέων του πρωθυπουργού είναι καταχωρημένα ως ευεργετών στα κτητορικά δίπτυχα της Ιεράς Μονής, για τη βοήθεια που προσέφερε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο μοναστήρι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον γιο του Κωνσταντίνο, παρακολούθησε τα ξημερώματα τη θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, όπου και διανυκτέρευσε.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας οι μοναχοί τέλεσαν τρισάγιο στη μνήμη των γονέων του Κωνσταντίνου και Μαρίκας Μητσοτάκη και του Παύλου Μπακογιάννη.

Τα ονόματα των γονέων του πρωθυπουργού είναι καταχωρημένα ως ευεργετών στα κτητορικά δίπτυχα της Ιεράς Μονής, για τη βοήθεια που προσέφερε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο μοναστήρι μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1990.

Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποδοχή του πρωθυπουργού από τα μέλη της μοναστικής αδελφότητας, με προσφώνηση από τον Ηγούμενο Ελισαίο και αντιφώνηση από τον κ. Μητσοτάκη.

