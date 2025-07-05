Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον γιο του Κωνσταντίνο, παρακολούθησε τα ξημερώματα τη θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, όπου και διανυκτέρευσε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο τέλος της θείας λειτουργίας οι μοναχοί τέλεσαν τρισάγιο στη μνήμη των γονέων του Κωνσταντίνου και Μαρίκας Μητσοτάκη και του Παύλου Μπακογιάννη.

Τα ονόματα των γονέων του πρωθυπουργού είναι καταχωρημένα ως ευεργετών στα κτητορικά δίπτυχα της Ιεράς Μονής, για τη βοήθεια που προσέφερε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο μοναστήρι μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1990.

Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποδοχή του πρωθυπουργού από τα μέλη της μοναστικής αδελφότητας, με προσφώνηση από τον Ηγούμενο Ελισαίο και αντιφώνηση από τον κ. Μητσοτάκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.