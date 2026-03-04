Μητσοτάκης: Η Ελλάδα παρέχει αμυντική στήριξη στην Κύπρο, όχι στις βρετανικές βάσεις

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη δευτερολογία του στη Βουλή έκανε δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ομόθυμη συμφωνία της αντιπολίτευσης απέναντι στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής, μία τραυματική περίοδο για τα κοινοβουλευτικά δρώμενα, όπως είπε, τονίζοντας πως ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλιών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Η δεύτερη παρατήρηση αφορούσε απάντηση στην κριτική του γγ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, αναφορικά με την πρωτοβουλία για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Ο πρωθυπουργός σημείωσε με έμφαση ότι η χώρα μας παρέχει αμυντική στήριξη στην Κύπρο και όχι στις βρετανικές βάσεις που βρίσκονται εκεί, και απευθυνόμενος στον κ. Κουτσούμπα είπε ότι θα περίμενε μεγαλύτερη υπευθυνότητα «όταν για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, έμπρακτα η Ελλάδα συνδράμει την Κύπρο σε μια πολύ δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία».

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε κόμματα που βρίσκονται δεξιά της ΝΔ επισημαίνοντας ότι διαπίστωσε μία αμηχανία και αφωνία για την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να συνδράμει στρατιωτικά την Κύπρο.

«Δεν μπορώ να μην σχολιάσω και διάφορες φωνές από κόμματα και στελέχη που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ και ήταν υπέρμαχοι της ανάγκης η Ελλάδα να επιστρατεύει την εθνική της ισχύ για να υπερασπίζεται τη δικιά της κυριαρχία. Διαπίστωσα μια αμηχανία και μια σχετικά αφωνία για την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης. Κάποτε, είχα χαρακτηρίσει όλους αυτούς πατριώτες της φακής. Μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές όταν χρησιμοποίησα αυτόν τον όρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

