Μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά για την κριτική που άσκησε προς την κυβέρνηση σχετικά με τη συμφωνία με τη Chevron, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο.

Αναφερόμενος σε «επαγγελματίες ανησυχούντες» που «ζουν με ηττοπαθή μανία καταδίωξης», ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε:

«Η Ελλάδα ασκεί με αυτό τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη, όχι στα λόγια, και μετατρέπεται στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης».

Συμπλήρωσε επίσης:

«Ας μην ταράζονται κάποιοι "επαγγελματίες ανησυχούντες" και ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών που τίθενται για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων απ’ τις εταιρίες».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «όσοι ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης να σκεφτούν ότι, έως τώρα, μόνο η Τουρκία και, δυστυχώς, οι ίδιοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας μας, την ώρα που ο ΥΠΕΞ βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και συναντά για δεύτερη φορά σε έναν χρόνο τον Αμερικανό ομόλογό του εμβαθύνοντας τη διμερή στρατηγική μας σχέση. Δεν υποσκάπτει τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση των δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση. Γιατί αληθινοί πατριώτες, ξέρετε, δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους. Αλλά εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται», πρόσθεσε.

Οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού αποτελούν απάντηση προς τον κ. Σαμαρά, ο οποίος έθεσε θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων σε σχέση με τη συμφωνία. Σημειώνεται ότι η σύμβαση περιλαμβάνεται στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να αναμένεται να ενημερώσει για την πορεία της από τις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται, ενώ μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνδεθεί και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος.

Όλη η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού:

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συνεδριάζουμε σήμερα σε μία, θα έλεγα, καθοριστική συγκυρία, καθώς γύρω μας διεθνείς συσχετισμοί κλονίζονται και ο κόσμος αλλάζει, σε συνθήκες κατά τις οποίες παλιές συμμαχίες και γεωπολιτικές ισορροπίες αμφισβητούνται.

Εν μέσω αυτής της εξαιρετικά ρευστής τάξης πραγμάτων, η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα και αυτό είναι κάτι που πράγματι δίνει μία ξεχωριστή σημασία στις ενεργειακές συμφωνίες τις οποίες θα παρουσιάσει σε λίγο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Η ExxonMobil και η Chevron είναι δύο από τις μεγαλύτερες, από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου, επενδύουν πια στην πατρίδα μας, στα ύδατά μας, συμπράττοντας με πολύ σημαντικές και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η HELLENiQ ENERGY και η Energean.

Υπογραμμίζουν έτσι ότι εμπιστεύονται τη σταθερότητα, τις προοπτικές και το μέλλον της χώρας μας, ενώ οι δυνητικές επενδύσεις για τις οποίες μιλάμε υπερβαίνουν κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με το όφελος του Δημοσίου να εκτιμάται στο 40% επί των κερδών.

Η Ελλάδα ασκεί με αυτόν τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη και όχι στα λόγια. Ταυτόχρονα, όμως, μετατρέπεται και στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου για όλα τα κράτη της κεντρικής και της ανατολικής ηπείρου μας, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαζόμενης Ουκρανίας.

Με το αμερικανικό LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, να παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην ειλημμένη απόφαση της Ευρώπης να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία και με κρίσιμη υποδομή σε αυτή την προσπάθεια, με κρίσιμο κόμβο, τον Κάθετο Διάδρομο. Ένα έργο το οποίο αναβαθμίζει ουσιαστικά τη θέση της χώρας μας, ειδικά θα έλεγα τη βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Χθες, μάλιστα, είχα την ευκαιρία να βρεθώ στην Αλεξανδρούπολη, στα πλαίσια του 2ου Προσυνεδρίου μας, και είδα από κοντά πως όλες οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην περιοχή αναβαθμίζουν τόσο την εθνική μας θέση όσο και την εικόνα της πόλης. Μιλάμε για μία τελείως διαφορετική Αλεξανδρούπολη σε σχέση με αυτή που ήταν πριν από κάποια χρόνια.

Γι’ αυτό, άλλωστε, επιμένω ότι οι συγκεκριμένες συμφωνίες υπερβαίνουν κατά πολύ τα στενά οικονομικά τους πλαίσια. Είναι πρωτοβουλίες που έχουν ταυτόχρονα ένα πολύ βαθύ, πολύ ουσιαστικό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, ότι τις εξελίξεις αυτές τις συνοδεύει και η πλατφόρμα 3+1 στην Ανατολική Μεσόγειο, η συνεργασία δηλαδή Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή.

Με άλλα λόγια, η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής.

Πρόκειται λοιπόν για εξελίξεις που δικαιώνουν απόλυτα την επιλογή αυτής της κυβέρνησης, η οποία ήδη από τις αρχές του 2022 προωθούσε αθόρυβα τις διαδικασίες για τις έρευνες και την εξόρυξη, αλλά και την άρση των πολλών γραφειοκρατικών εμποδίων που μέχρι στιγμής αποτελούσαν τροχοπέδη στο πραγματικό ενδιαφέρον μεγάλων ενεργειακών «παικτών».

Και αυτό γιατί τέτοιες επενδύσεις, ναι, σημαίνουν σίγουρα περισσότερες δουλειές, πρόσθετα έσοδα, κυρίως, όμως, δημιουργούν πολύ σημαντικά κεκτημένα, συνδεδεμένα με τα εθνικά μας θέματα, τα οποία πλέον αποκτούν και διεθνείς σφραγίδες.

Ας μην ταράζονται, συνεπώς, κάποιοι οι οποίοι αντιδρούν κάθε λίγο και λιγάκι, κινδυνεύοντας να χαρακτηριστούν «επαγγελματίες ανησυχούντες». Και ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες συμφωνιών οι οποίες τίθενται ακριβώς για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν αποζημιώσεις από τις εταιρείες.

Άλλωστε, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν είναι υπόθεση ιδιωτικών συμβάσεων, είναι ζήτημα τήρησης του Διεθνούς Δικαίου και μόνο.

Ας αναλογιστούν επίσης ότι η Ελλάδα, σήμερα που μιλάμε, συζητά ήδη με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, όπως το κάναμε εξάλλου με την Αίγυπτο. Και μια θετική εξέλιξη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις οφείλει προφανώς να είναι συμβατή με την πρόοδο των ερευνών.

Τέλος, από όσους ζουν ακόμα με μια ηττοπαθή, θα έλεγα, μανία καταδίωξης που κάθε άλλο παρά ταιριάζει σε δυνατές, σε ισχυρές χώρες, ένα θα ζητούσα: να σκεφτούν ότι έως τώρα μόνο η Τουρκία αντιδρά σε αυτή την εθνική πορεία της χώρας. Η Τουρκία και δυστυχώς οι ίδιοι.

Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ενστάσεις που δεν είναι μόνο εκτός τόπου αλλά είναι και εκτός χρόνου, καθώς διατυπώνονται την ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, συναντά για δεύτερη φορά τον Αμερικανό ομόλογό του, εμβαθύνοντας αυτή την πολύ σημαντική διμερή στρατηγική σχέση.

Δεν υποσκάπτει, λοιπόν, τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση, επαναλαμβάνω, στην πράξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση.

Οι αληθινοί πατριώτες, ξέρετε, δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους, είναι εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται.

Και αναφέρομαι σε ένα υπερήφανο κράτος σε όλα τα επίπεδα για να περάσω και με αυτόν τον τρόπο σε άλλα θέματα της ατζέντας του Υπουργικού μας Συμβουλίου.

Το επόμενο διάστημα θα κληθούμε και πάλι να επιβεβαιώσουμε την αντίληψη ότι είμαστε η μόνη υπεύθυνη δύναμη της χώρας, με ένα βαρύ καθήκον: να απαντάμε στα συνθήματα των άλλων με χειροπιαστά αποτελέσματα και με λιγότερα λάθη. Και απέναντι στη διαρκώς εντεινόμενη, δυστυχώς, τοξικότητα, να μιλάμε πάντα με αλήθεια, με ενωτικά επιχειρήματα και με πειστικότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.