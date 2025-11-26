Πολιτική μας απόφαση είναι η στήριξη των οικογενειών τόνισε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ΕΤ - Forum για το δημογραφικό.

Για πρώτη φορά στη χώρα μας έχουμε μια συνολική στρατηγική αντιμετώπιση του δημογραφικού το οποίο αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε όλες τις εκφάνσεις σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος εξειδικευμένα στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση.

«Θα ήθελα μόνο να επισημάνω ότι ο χαμηλός αριθμός των γεννήσεων που συνήθως μονοπωλεί τη συζήτηση για το δημογραφικό δεν αποτελεί μόνο μια ελληνική ιδιαιτερότητα. Δυστυχώς, αυτή η τάση των νέων ανθρώπων είτε να καθυστερούν να κάνουν παιδιά είτε να επιλέγουν για διάφορους λόγους που μπορούμε να τους συστήσουμε να κάνουν λιγότερα παιδιά φαίνεται να είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Και να μην συνδέεται αποκλειστικά με το οικονομικό επίπεδο την ευημερία των χωρών αλλά με άλλους λόγους τους οποίους πρέπει να τους αναλύσουμε πολύ βαθύτερα αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό.

Πριν από λίγες μέρες είχα βρεθεί στη Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα με πολύ υψηλό επίπεδο ευημερίας κατά κεφαλήν εισόδημα το οποίο πλησιάζει στις 100.000 δολάρια και εκεί ο δείκτη των γεννήσεων για πρώτη φορά έπεσε κάτω του 1. Η Νότιος Κορέα η οποία είναι και αυτή μια εξαιρετικά εύπορη χώρα έχει δίκτυ γεννήσεων 0,8. Αυτό το λέω για να μην θεωρήσουμε ότι η μόνη αντιμετώπιση του προβλήματος του δημογραφικού σχετίζεται με οικονομικά μέτρα. Προφανώς και τα οικονομικά μέτρα έχουν πολύ μεγάλη σημασία.

Και για πρώτη φορά στη χώρα μας έχουμε μια συνολική στρατηγική αντιμετώπιση του δημογραφικού το οποίο αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε όλες τις εκφάνσεις. Διότι και να μπορούσαμε σήμερα δια μαγείας να αυξήσουμε τον αριθμό των γεννήσεων στο ποσοστό το οποίο θα μας εξασφάλιζε ένα σταθερό πληθυσμό, τα νέα παιδιά τα οποία θα γεννιόντουσαν τον επόμενο χρόνο θα έπαιρναν στον ενεργό πληθυσμό σε 25-30 χρόνια από τώρα. Η άλλη όψη του δημογραφικού είναι η γήρανση η οποία προφανώς και αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις στο ασφαλιστικό μας σύστημα, στις δαπάνες υγείας αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον ενεργό πληθυσμό και το τι σημαίνει κάποιος να μπορεί να είναι ενεργός και παραγωγικός από μία ηλικία και επάνω.

Και θέλω εδώ να επισημάνω ότι η απόφαση την οποία πήρε η κυβέρνησή μας να δώσει ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα στους συνταξιούχους να εξακολουθούν να εργάζονται με το να μην περικόπτεται η σύνταξη τους, είχε εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο. Παραπάνω από 200.000 συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή εργάζονται, φορολογούνται απλά για το εισόδημα το οποίο εισπράττουν, χωρίς όμως να χάνουνε κανένα συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Όμως αν έπρεπε να κλείσω αυτή την εισαγωγική μου τοποθέτηση, θα εστίαζα στην μεγάλη προτεραιότητα την οποία δίνει η κυβέρνησή μας στην στήριξη των οικογενειών με παιδιά στα πλαίσια της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης την οποία ήδη έχουμε ψηφίσει και η οποία θα αρχίσει να υλοποιείται από τις αρχές του επόμενου χρόνου.

Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια αίσθηση τι σημαίνει να μεγαλώνει σήμερα παιδιά, ειδικά πολλά παιδιά, σε μια Ελλάδα στην οποία και εδώ το πρόβλημα της ακρίβειας είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Πήραμε λοιπόν μια πολύ συνεχή πολιτική απόφαση. Θα στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά και θα δώσουμε μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχει κάθε οικογένεια.

Και προφανώς όσο περισσότερο αυξάνονται τα παιδιά τόσο περισσότερο μειώνεται ο φόρος της πολύτεκνης οικογένειας. Σε πολλές περιπτώσεις ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται. Αυτή είναι μια πολιτική απόφαση την οποία πήραμε να κατανείμουμε τον δημοσιονομικό φόρο τον οποίο έχουμε στη διάθεσή μας υπέρ των οικογενειών με παιδιά και υπέρ των νέων.

Για να μπορέσουμε να δώσουμε και στους νέους ένα σημαντικό κίνητρο να ξεκινήσουν την επαγγελματική του σταδιοδρομία χωρίς να έχουν πρόσθετα φορολογικά βάρη. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια απόφαση που έχει πολιτικό πρόσημο. Είναι μια απόφαση που συνάδει απόλυτα. Προτάσσει την οικογένεια ως το κύτταρο εκείνο πάνω στο οποίο χτίζεται συνολικά η κοινωνική συνοχή. Και είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες οι οποίοι θα εισπράξουν αυτή την αύξηση του μισθού τους γιατί τελικά θα δουν περισσότερα χρήματα στους λογαριασμούς τους από τον Ιανουάριο. Και θα αντιληφθούμε ότι πράγματι για πρώτη φορά μια κυβέρνηση υλοποιεί μια φορολογική πολιτική συνεκτική η οποία στοχεύει πολύ συγκεκριμένα και πολύ αποτελεσματικά στην οικογένεια με πρόσθετα φορολογικά κίνητρα ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχει κάθε ελληνική οικογένεια».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «το δημογραφικό έχει και διαστάσεις που έχουν να κάνουν με την ελληνική περιφέρεια και την ερήμωσή της. Τα έξοδα για την απόκτηση στέγης αποτρέπουν τα νέα ζευγάρια. Στα προγράμματα «Σπίτι μου» 1 και 2 βοηθάμε τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι και έτσι ανοίγουμε ένα παράθυρο στην ιδιοκτησία και πρέπει οι τράπεζες οι ίδιες να είναι πιο γενναιόδωρες και να στηρίζουν νέα ζευγάρια με προϊόντα και επιτόκια» και πρόσθεσε:



«Έχετε δίκιο να λέτε ότι το δημογραφικό δεν είναι μόνο ένα ζήτημα το οποίο έχει μια βαθιά εθνική διάσταση. Τι σημαίνει στο βάθος των δεκαετιών να συρρικνώνεται ο πληθυσμός μιας χώρας. Αλλά έχει σημαντικότητα τις οικονομικές διαστάσεις και διαστάσεις που αφορούν την ελληνική περιφέρεια, την ερήμωσή της, τι σημαίνει να μεγαλώνεις σήμερα παιδιά σε ένα απομονωμένο χωριό σε σχέση με το να μεγαλώνεις σε μια πόλη. Και γι’ αυτό και η αντιμετώπιση του δημογραφικού δεν μπορεί παρά να μην είναι μια πολυδιάστατη πολιτική η οποία ακουμπάει πάνω σε όλες αυτές τις θύγες. Πάρτε για παράδειγμα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τη στέγη.

Μιλώντας σε πολλά νέα ζευγάρια πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό τελικά που τους εμποδίζει ή τους δυσκολεύει να κάνουν παιδιά. Προφανώς η οικονομική δυσχέρεια και το άγχος του να υποστηρίζεις περισσότερα παιδιά είναι το πρώτο το οποίο συνήθως να σας αναφέρω αλλά αυτό συνδέεται κατά κανόνα με τα έξοδα τα οποία έχουν να κάνουν με την απόκτηση στέγης. Μπορεί σήμερα εύκολα ένα νέο ζευγάρι να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Και τι εργαλεία μπορούμε να δώσουμε εμείς σε αυτή την κατεύθυνση. Τα προγράμματα σπίτι μου ένα και σπίτι μου δύο. Στο σπίτι μου δύο μάλιστα διευρύναμε και άλλα σχετικά κριτήρια.

Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα το πώς μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους επιδοτώντας ουσιαστικά το στεγαστικό τους δάνειο να αποκτήσουν σπίτι καταβάλλοντας μία δόση στεγαστικού δανείου η οποία θα ήταν αντίστοιχη ή ενδεχομένως και χαμηλότερη από το ενοίκιο το οποίο θα πλήρωναν εάν νοίκιαζαν σπίτι. Ανοίγουμε δηλαδή ένα παράθυρο στην ιδιοκτησία σε ανθρώπους οι οποίοι θα είχαν δυσκολία σήμερα να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Και βέβαια εδώ πρέπει και οι τράπεζες, οι ίδιες μέσα από τα δικά τους προϊόντα και μέσα από το πως αντιλαμβάνονται οι ίδιες οι τράπεζες στη στεγαστική πίστη να είναι ενδεχομένως πιο γενναιόδωρες και να στηρίζουν ειδικά νέα ζευγάρια με προϊόντα και με επιτόκια τα οποία να μπορούν να επιτρέπουν στα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι.

Αλλά βέβαια γνωρίζουμε ότι πολλοί συμπολίτες μας δεν είναι στο σπίτι, είναι στο ενοίκιο. Και πράγματι εκείνο που νομίζω ότι σήμερα έχουμε τις μεγαλύτερες δυσκολίες είναι τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν παιδιά, είναι στο ενοίκιο και αντιμετωπίζουν τη συσσωρευμένη ακρίβεια των τελευταίων ετών. Και γι’ αυτό και οι πολιτικές μας για τη στήριξη των ανθρώπων που είναι στο ενοίκιο έχουν τόσο μεγάλη σημασία.

Εμείς πήραμε μια απόφαση και την Παρασκευή για πρώτη φορά θα επιστρέψουμε στους Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι στο ενοίκιο ένα ολόκληρο ενοίκιο. Έως του ποσού των 800 ευρώ αυξάνεται μάλιστα αυτό το ποσό ανάλογα με τα προστατευόμενα μέλη. Άρα και εκεί πάντα υπάρχει η διάσταση η δημογραφική σε κάθε πολιτική μας.

Αυτό ισοδυναμεί με μια μείωση του μεσου ενοικίου ετησίως κατά 8%. Είναι μια ανάσα την οποία δίνουμε στους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στο ενοίκιο για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν και να τα βγάλουν πέρα σε συνθήκες οι οποίες είναι αντικειμενικά δύσκολες. Από εκεί και πέρα αναφερθήκατε στο ζήτημα της ερήμωσης της περιφέρειας το οποίο συνδέεται σε έναν βαθμό με το δημογραφικό.

Εδώ θέλω να πω ότι η εθνική πολιτεία και το εκπαιδευτικό μας σύστημα φροντίζει να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών σε οποιαδήποτε γωνιά της πατρίδας μας και αν βρίσκονται για το δημοτικο τουλάχιστον. Γι’ αυτό και έχουμε για το παράδειγμα πολλών σχολείων με ένα ή δύο μαθητές αλλά με δάσκαλο ή δασκάλα γιατί θεωρούμε ότι αυτή είναι η ελάχιστη υποχρέωση την οποία πρέπει να τηρήσουμε απέναντι στους πολίτες οι οποίοι επιλέγουν να ζούνε σε απομακρυσμένες περιοχές της πατρίδας μας. Μερικές φορές το κόστος ζωής μπορεί να είναι φθηνότερο, η ποιότητα ζωής μπορεί να είναι καλύτερη υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μπορεί να παρέχει τις βασικές υπηρεσίες παιδεία, υγεία, προσβασιμότητα.

Αν καλύπτονται αυτές οι ανάγκες, η μετακίνηση από τα αστικά κέντρα στην περιφέρεια μπορεί υπό προϋποθέσεις να είναι πιο ελκυστική. Και ένα ακόμα φορολογικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήσαμε για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας που βρίσκονται στην περιφέρεια, κυρίως στα χωριά μας τα οποία όντως πολλά χωριά σήμερα έχουν τάσεις ερήμωσης είναι να καταργήσουμε εντός μιας διετίας τον ΕΝΦΙΑ για όλα τα χωριά τους οικισμούς κάτω των 1.500 μέτρων. Αυτή η πρωτοβουλία αγοράσει παραπάνω από 12.000 χωριά στην πατρίδα μας.

Είναι μια πρόσθετη οικονομική ελάφρυνση για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται στην περιφέρεια. Κατά συνέπεια θα επαναλάβω ότι μια συστηματική πολιτική δεν στηρίζεται μόνο σε ένα μέτρο. Το κύριο μέλημά μας πρέπει να είναι να καταλάβουμε, να μπούμε στο μυαλό των νέων ανθρώπων να δούμε τι παραπάνω πρέπει να τους προσφέρουμε προκειμένου να τους βοηθήσουμε να πάρουν την απόφαση είτε να κάνουν το πρώτο παιδί είτε να προχωρήσουν από το πρώτο στο δεύτερο είτε από το δεύτερο στο τρίτο.

Και να πω και κάτι ακόμα, αυτό συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι ήδη η φύση της οικογένειας έχει αλλάξει. Θέλουμε περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη γίνεται.

Αλλά σε ένα ζευγάρι το οποίο δουλεύουν και οι δύο γονείς πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να παρέχουμε στους γονείς την δυνατότητα κάποιος να φροντίζει τα παιδιά τους όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο παππούς και γιαγιά. Διότι η παραδοσιακή δομή της ελληνικής οικογένειας προσφέρει με ένα αυτό το πλεονέκτημα αλλά δεν μπορεί να στηριζόμαστε εμείς αυτή την λογική κατασκευή. Ολοήμερα σχολεία, μεγαλύτερη πρόσβαση σε νηπιακούς σταθμούς, φροντίδα των παιδιών και πραγματική φροντίδα, ποιοτική φροντίδα των παιδιών σε νεαρή ηλικία που να επιτρέπουν στα εργαζόμενα ζευγάρια να έχουν την ασφάλεια ότι κάποιος θα φροντίζει τα παιδιά τους και αυτός είναι η κεντρική προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης.

Και βέβαια αυτό σε ένα βαθμό σχετίζεται και με τις ευθύνες του ιδιωτικού τομέα. Είχαμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα το οποίο είχαμε επιχειρήσει στα χρηματοδοτήσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης κάποιες των οποίων, θα το πω έτσι γιατί αισθάνομαι, δεν πήγε πολύ μακριά να δώσουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν εντός των δικών τους γραφείων βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η Βουλή κ. Πρόεδρε ας πούμε έχει έναν εξαιρετικό παιδικό βρεφονηπιακό σταθμό και αυτό είναι ένας πρόσθετος λόγος που καθιστά τη Βουλή τόσο ελκυστική.

Θα μπορούσαν και οι ίδιες εταιρείες να το κάνουν αυτό με μεγαλύτερη ένταση και να προσφέρουν αυτή την πρόσθετη παροχή στους εργαζόμενους. Όπως μπορούν και οι ίδιες εταιρείες και κάποιες το έχουν κάνει να επιβραβεύουν στους δικούς τους εργαζόμενους όταν αυτοί ξεπερνούν ένα όριο παιδιών όπου μπορεί αυτές να το ορίσουν. Και κάποιες εταιρείες ήδη το κάνουν. Άρα χρειαζόμαστε και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα αν θέλουμε να έχουμε μια πραγματικά συνεκτική στρατηγική για την αντιμετώπιση του δημογραφικού».

