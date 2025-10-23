Λογαριασμός
Χ. Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται

«Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται», σημειώνει ο κ. Δούκας μετά την ανακοίνωση από το ΥΠΕΘΑ ότι αναθέτει την καθαριότητα  Άγνωστου Στρατιώτη σε τρίτο

«Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται», σημειώνει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά την ανακοίνωση από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι αναθέτει την καθαριότητα του Άγνωστου Στρατιώτη σε τρίτο.

Ειδικότερα, ο κ. Δούκας σημειώνει: «Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…».

