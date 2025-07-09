Για «εισβολή» κάνει λόγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, στον απόηχο του ταξιδιού του στη Λιβύη.

«Μείνετε εκεί που είστε, δεν σας δεχόμαστε», είναι το μήνυμα που στέλνει ο κ. Πλεύρης σε ανάρτησή του, περιγράφοντας τα άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, και σημειώνοντας την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας την Πέμπτη στη Βουλή.

Στην ανάρτησή του περιγράφει τα επόμενα τέσσερα βήματα για το μεταναστευτικό και συγκεκριμένα:

Άμεσα Μέτρα για την αντιμετώπιση της εισβολής από τη Β. Αφρική

1. Αναστολή εξέτασης ασύλου

2. Σύλληψη και κράτηση

3. Δομή κράτησης και στην Κρήτη

4. Κλείσιμο διόδου.

Μήνυμα σαφές: Καθίστε εκεί που είστε, δεν σας δεχόμαστε.

Αύριο η τροπολογία στη Βουλή pic.twitter.com/6IMfarsTQC — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) July 9, 2025

Τις αποφάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των αυξημένων ροών μεταναστών από τη Λιβύη ανακοίνωσε στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, ενημέρωσε ήδη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι με τη νομοθετική ρύθμιση που θα έρθει την Πέμπτη, αναστέλλεται για 3 μήνες η εξέταση των αιτήσεων ασύλου για όσους φτάνουν στην Ελλάδα από την Αφρική με πλωτά μέσα.

Πηγή: skai.gr

