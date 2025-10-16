Τη στάση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή, καυτηρίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Real fm.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε μεταξύ άλλων: «Όσο σφοδρή και να είναι η πολιτική αντιπαράθεση, όσα και να θέλει να μας επιρρίψει η αντιπολίτευση, εμείς έχουμε πρόθεση να τα απαντήσουμε σε πολιτικό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτά δεν έχουν κανέναν χώρο στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν χρειάζεται να αναβιώσουμε τις ημέρες ντροπής των προηγούμενων ετών και καλώ το σύνολο των κομμάτων να καταδικάσουν αυτές τις απαράδεκτες, για να μην πω κάτι πιο χοντρό, εκφράσεις».

Αναφερόμενος στις φήμες για παραίτηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Τσιάρα ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «είναι ο ορισμός των fake news, αυτά τα οποία γράφτηκαν και ίσως είναι ένα δείγμα, αυτά τα χοντρά ψέματα τα οποία ακούστηκαν -σας θυμίζω και πολλά άλλα: μπορώ να σας θυμίσω τη φωτογραφία που δήθεν κάναμε κοπτοραπτική του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο Τραμπ, αυτή που μοίρασε ο Λευκός Οίκος και δήθεν η "κακιά" κυβέρνηση και ο "κακός" πρωθυπουργός έκαναν παραποίηση. Αυτά τα οποία διακίνησε ένας παλιός, τελοσπάντων, συνεργάτης πρωθυπουργών, ανέσυρε για τον πρωθυπουργό, ο οποίος δήθεν έβαλε τον κρατικό κορβανά να πληρώσει ποπ κορν και coca cola. Όλα αυτά γιατί τα λέω; Γιατί, απίστευτα ψέματα, ψέματα που λέμε δράκοι…».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν όλα αυτά αποτελούν οργανωμένο σχέδιο για να πληγεί η κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «γενικά δεν είμαι συνομωσιολόγος. Καταγράφω μία νέα πραγματικότητα. Γι' αυτό και μαζί με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έχουμε πάρει αυτή την πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των fake news και τη φιλαναγνωσία στα σχολεία. Ζούμε μία νέα, όχι μόνο πολιτική, κοινωνική πραγματικότητα, όπου λόγω και της εξάπλωσης του διαδικτύου, του οποίου εγώ είμαι υποστηρικτής, δεν είμαι ενοχικός σε αυτά, τα ψέματα πλέον αποτελούν μία ασύμμετρη απειλή. Είναι βασικό εργαλείο πολλών κομμάτων της ελληνικής αντιπολίτευσης. Κάποια ψέματα μπορεί να μην είναι τόσο επικίνδυνα, κάποια άλλα όμως απειλούν την ίδια μας τη χώρα, όπως η δήθεν νεκρή Μαρία στον Έβρο και κάποια άλλα απειλούν την κοινωνική συνοχή, όπως τα ξυλόλια, τα χαμένα βαγόνια και οι δήθεν νεκροί που εξαφανίζουμε και μάλιστα αδικούν πάρα πολύ σοβαρές συζητήσεις, όπως για παράδειγμα η απόδοση δικαιοσύνης στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών».

Τέλος απαντώντας σε ερώτηση για τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής κατά την ομιλία του σε εκδήλωση για την 'Αννα Ψαρούδα -Μπενάκη είπε: «Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ούτε αρμοδιότητά μου ούτε θα μπορούσα ποτέ να ερμηνεύσω έναν πρώην πρωθυπουργό και μάλιστα έναν πρώην πρόεδρο της παράταξής μας, τον οποίο και εγώ και πολλοί άλλοι έχουμε υπηρετήσει σε αυτά τα χρόνια που ήταν. Αλλά μπορώ να σας πω, ότι στη χώρα των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από το ειδικό δικαστήριο, αναφέρομαι στα προηγούμενα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, στη χώρα των παρα-υπουργείων δικαιοσύνης, όπως ο ίδιος ο κ. Κοντονής, ο υπουργός εκείνης της κυβέρνησης έχει παραδεχτεί, στη χώρα όπου έχουν γίνει όσα έχουν γίνει με παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, που κρατήθηκε ανοιχτή η Βουλή για να ψηφιστεί ένας ποινικός κώδικας, στη χώρα του νόμου Παρασκευόπουλου που αποφυλακίστηκαν όσοι αποφυλακίστηκαν και στη χώρα όπου τα τελευταία χρόνια σειρά κομμάτων και πολιτικών αρχηγών αμφισβήτησαν ευθέως τη Δικαιοσύνη, προσπάθησαν να παρέμβουν επιτιθέμενοι, ζητώντας συγκεκριμένες αποφάσεις, στη χώρα που είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο η κ. Κωνσταντοπούλου η οποία επιτίθεται με τόσο ανοίκειο τρόπο στους Δικαστές, όλα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, είναι κάτι παρά πάνω από επίκαιρα. Ναι, πολύ σωστά τα επεσήμανε και ναι, πρέπει να μην εφησυχάσουμε δευτερόλεπτο, για να προστατεύσουμε όλοι… Εμείς είμαστε οι τελευταίοι που θα σας πούμε ότι είμαστε "αλάνθαστοι", ότι "τα έχουμε κάνει όλα τέλεια", όμως η αντικειμενική αποτύπωση της κατάστασης για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα όπως και σε κάθε χώρα της ΕΕ, όπως προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα και σε ζητήματα κράτους δικαίου και σε ζητήματα ελευθερίας του Τύπου που έχω την τιμή να έχω τη νομοθετική εποπτεία, έχει κάνει άλματα. Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν πολλές παραπάνω συστάσεις από την Ελλάδα. Έχουμε καταφέρει και έχουμε τις καλύτερες εκθέσεις τα τελευταία 2 χρόνια από αυτές που είχαμε την τελευταία 10ετία. Αυτό πιστοποιείται και έχει αναλυθεί. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Η μάχη για την προστασία των θεσμών είναι καθημερινή. Ξεκινάει από το λόγο και τη στάση του καθενός από μας και επεκτείνεται σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία. Έχουμε ένα μεγάλο ορόσημο που είναι η επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος και πρέπει να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές, όπως για παράδειγμα η αναθεώρηση του άρθρου 86. Να μην περνάει από το φίλτρο των κομμάτων, λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι κι άλλα, να μην περνάει από το φίλτρο των κομμάτων η παραπομπή ή μη ενός διατελέσαντος υπουργού ή υφυπουργού, και το ξαναλέω, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, ούτως ώστε να προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε αυτές τις ιερές έννοιες».

Πηγή: skai.gr

