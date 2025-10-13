Προβάδισμα 16,3 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, που έρχεται δεύτερο κόμμα, διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24 ενώ στη Βουλή θα έμπαιναν 8 κόμματα αν αύριο είχαμε εκλογές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 30,1% έναντι του ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 13,8%.Η Ελληνική Λύση με διψήφιο ποσοστό 11,2% βρίσκεται στην τρίτη θέση, ενώ λίγο πιο κάτω με 10,9% είναι η Πλεύση Ελευθερίας. Ακολουθούν, ΚΚΕ με 7,6%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 4,5%, Μέρα25 με 3,2%, Κίνημα Δημοκρατίας με 2,6%, Νίκη με 2,3%, Νέα Αριστερά με 1,2% και Άλλο Κόμμα 8,2%.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,3%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, η Ελληνική Λύση 8,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,8%, το ΚΚΕ 6,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3,6%.

Το ποσοστό των αναποφάσιστων παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, στο 19,4%, ενώ η λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» (αναποφάσιστοι, αποχή, λευκά/άκυρα) φτάνει περίπου το 26%, γεγονός που υποδεικνύει μια διαρκή ρευστότητα στο εκλογικό σώμα.

Στην ερώτηση για το πώς αξιολογείτε τη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μόλις το 27,5 δηλώνει ικανοποιημένο ενώ το 70,7% αξιολογεί αρνητικά την κυβερνητική θητεία.

Στην ερώτηση για καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο ΚΑΝΕΝΑΣ εμφανίζεται στο 31,3%. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,1% η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7.9%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 1,8%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 1.7% κ.λ.π

Η ακρίβεια παραμένει με διαφορά το σοβαρότερο πρόβλημα για τους πολίτες, με 55,5%, ακολουθούμενη από την Οικονομία και την Ανάπτυξη (25,6%), την Απονομή Δικαιοσύνης/Κράτος Δικαίου (16,1%), τη Διαφθορά (15,9%), την κατάσταση στο ΕΣΥ (14,6%), τα Ελληνοτουρκικά (10,6%), το κόστος ενέργειας (10,5%) και την Παιδεία (9,6%).

Το 27,5% αξιολογεί θετικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ το 70,7% δηλώνει αρνητική άποψη.

Στην ερώτηση για το ποιο κόμμα ασκεί την πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση, το 45,1% απαντά «κανένα». Μεταξύ των κομμάτων, πρώτη καταγράφεται η Πλεύση Ελευθερίας με 13%, ακολουθούμενη από την Ελληνική Λύση και το ΠαΣοΚ με 11,4%, το ΚΚΕ με 6,3% και τον ΣΥΡΙΖΑ με 4,3%.

Στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν κόμμα Τσίπρα, ανεβαίνει το ποσοστό όσων δηλώνουν «σίγουρα ναι» που από 6,5% πάει στο 8,6%. Ωστόσο, στο δυνητικό ερώτημα αν «θα μπορούσα να ψηφίσω κόμμα Τσίπρα» τα ποσοστά υποχωρούν στο 25% από 30% περίπου στην προηγούμενη μέτρηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.