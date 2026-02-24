Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της ΝΔ καταδικάζει την επίθεση στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, κάνοντας λόγο, «για μια ακραία και θρασύδειλη πράξη πολιτικής βίας και εκφοβισμού που προσβάλλει τη Δημοκρατία και προσπαθεί να τρομοκρατήσει όσους υπηρετούν τις αξίες της».

Όπως προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση, «τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση στην πολιτική ζωή της χώρας και αποκαλύπτουν τον πανικό όσων αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τον δημόσιο διάλογο με επιχειρήματα».

Παράλληλα, η ΔΕΕΠ Αχαΐας τονίζει ότι «καταδικάζουμε κάθε μορφή πολιτικής βίας, από όπου κι αν προέρχεται», προσθέτοντας ότι «η Δημοκρατία οφείλει να προστατεύεται καθημερινά από όλους μας, με σεβασμό στους θεσμούς, τον διάλογο και τη νομιμότητα».

Πηγή: skai.gr

