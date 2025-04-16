Μανιάτης για Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Αδικαιολόγητη η καθυστέρηση

Για «τεράστια αδικαιολόγητη καθυστέρηση» κάνει λόγο ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, ενώ ζητά από την κυβέρνηση να ενημερώσει τον ελληνικό λαό γιατί έπρεπε να περάσουν τέσσερα χρόνια προκειμένου να γίνει αυτό.

Σε δήλωσή του, ο κ. Μανιάτης σχολιάζει ότι «έπρεπε να ανακοινώσει σήμερα η Τουρκία τον δικό της Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό για το μισό Αιγαίο της "Γαλάζιας Πατρίδας" της, να περάσουν 4 ολόκληρα χρόνια από την ημερομηνία της υποχρεωτικής κατάθεσης (το αργότερο 21 Μαρτίου 2021) του ελληνικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού με βάση την Οδηγία 2014/89/ΕΕ και να καταδικαστεί η χώρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (27 Φεβρουαρίου 2025) για μη συμμόρφωση με την Οδηγία, για να ανακοινώσει επιτέλους η κυβέρνηση τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της χώρας».

Ο ευρωβουλευτής σημειώνει ότι «ο χάρτης που δημοσιεύεται, αλλά και ολόκληρη η ανακοίνωση των συναρμόδιων υπουργείων ΥΠΕΞ και ΥΠΕΝ, αποκαλύπτει ότι δεν υπήρχε απολύτως κανένας λόγος για την τεράστια αυτή καθυστέρηση που οδήγησε τελικά σε καταδίκη της χώρας».

Ειδικότερα, αναφέρει πως «τα εξωτερικά όρια της περιοχής χωροθέτησης έχουν ήδη νομοθετηθεί από το 2011, με βάση τον νόμο ΠΑΣΟΚ 4001/2011, ενώ το 2014 για πρώτη φορά η χώρα δημοσίευσε στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, χάρτη ελληνικής ΑΟΖ και μάλιστα με γεωγραφικές συντεταγμένες» και ότι επιπλέον, «οι οριοθετήσεις ΑΟΖ της χώρας με Ιταλία και Αίγυπτο το 2020 συμπλήρωσαν τις υπόλοιπες περιοχές». Προσθέτει, δε, ότι με ερώτησή του στην Ευρωβουλή ζήτησε σχετικές εξηγήσεις.

«Μπορεί η κυβέρνηση να ενημερώσει τον ελληνικό λαό γιατί υπήρξε αυτή η τεράστια αδικαιολόγητη καθυστέρηση;», καταλήγει ο κ. Μανιάτης.

Πηγή: skai.gr

