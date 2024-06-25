Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λιβάνιος στον ΣΚΑΪ 100,3: Επιπλέον χρηματοδότηση 1,3 εκατ. ευρώ στους δήμους της Αττικής για το μάζεμα των ξερών χόρτων

Οι Δήμοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να υποβάλλουν τα σχέδιά τους στο υπουργείο, και όλο το σχέδιο θα επιτηρεί η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. 

ξερά χόρτα

Επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 1,3 εκατ. ευρώ στους δήμους Αττικής για το μάζεμα των ξερών χόρτων από τα οικόπεδα προανήγγειλε μέσω του ΣΚΑΪ  ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. 

Οπως σημείωσε, το όλο εγχείρημα γίνεται προκειμένου να απομακρυνθούν τα ξερά χόρτα από περιοχές που υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς δεν κατάφεραν όλοι οι Δήμοι με δικά τους μέσα να τα απομακρύνουν εγκαίρως. 

Οι Δήμοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να υποβάλλουν τα σχέδιά τους στο υπουργείο, και όλο το σχέδιο θα επιτηρεί η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λιβάνιος Δήμοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark