Επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 1,3 εκατ. ευρώ στους δήμους Αττικής για το μάζεμα των ξερών χόρτων από τα οικόπεδα προανήγγειλε μέσω του ΣΚΑΪ ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος.

Οπως σημείωσε, το όλο εγχείρημα γίνεται προκειμένου να απομακρυνθούν τα ξερά χόρτα από περιοχές που υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς δεν κατάφεραν όλοι οι Δήμοι με δικά τους μέσα να τα απομακρύνουν εγκαίρως.

Οι Δήμοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να υποβάλλουν τα σχέδιά τους στο υπουργείο, και όλο το σχέδιο θα επιτηρεί η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής.

Πηγή: skai.gr

