Πυρά στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του ΣΚΑΪ ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, λέγοντας πως με την εκδήλωση στο Παλλάς «έκανε τον επικήδειο του ΣΥΡΙΖΑ», πως δεν έχει «καμία αξιοπιστία», πως «θα διαλύσει περαιτέρω τον χώρο της Κεντροαριστεράς», ενώ ανέφερε πως και το πρώην κόμμα του είναι «σε πανικό» και «υπό διάλυση».

Αρχικά, ο κ. Λαφαζάνης αναφέρθηκε στο κυριακάτικο πρωτοσέλιδο της Αυγής και την απόλυση του διευθυντή της εφημερίδας, λέγοντας πως «στον ΣΥΡΙΖΑ τελούν σε κατάσταση πανικού λόγω του ότι διαλύονται και όλα τους φταίνε. Είναι δυνατόν για ένα πρωτοσέλιδο να διώξεις τον διευθυντή; Αυτό είναι τρελό. Είναι απαράδεκτο. Αυτό δεν γίνεται σε κανένα καθεστώς όσο αντιδημοκρατικό και να είναι ένα κόμμα. Εδώ (η εφημερίδα) έκανε μια εκτίμηση, μπορείς να διαφωνήσεις. Τελούν υπό πανικό. Είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό; Δεν έχει ποσοστά, δεν έχει τίποτα, δεν έχει απήχηση στην κοινωνία πλέον. Αυτό το βλέπουν».

Επίσης, σχολίασε πως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης «δεν πάνε καλά».

Ερωτώμενος για το εάν μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να ενώσει τον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο κ. Λαφαζάνης εκτίμησε πως «όχι, γιατί φέρει το βάρος ενός τρίτου μνημονίου και μιας πολιτικής που κατέστρεψε τη χώρα. Αν ξεχνάει ο κόσμος, υπάρχουν κάποιοι που θα θυμίζουν το παρελθόν και δεν είναι παρελθόν αυτό, ζουν τώρα το δράμα οι αγρότες, αυτών που ψήφισε και αποφάσισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τίναξε στον αέρα τον αγροτικό κόσμο» είπε και ανέφερε τα μέτρα του 3ου μνημονίου που αφορούσαν τους αγρότες. Για τα μέτρα αυτά είπε πως «δεν καταργούνται, θέλουν έγκριση από την Τρόϊκα, τροποποιούνται στην ίδια κατεύθυνση, αλλά δεν αλλάζουν».

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε πως «θα διαλύσει περαιτέρω τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Μίλησε τώρα και διαλύθηκε το σύμπαν γύρω του, τσακώνονται στον ΣΥΡΙΖΑ, τσακώνονται στη Νέα Αριστερά, έχει βολές από το ΠΑΣΟΚ. Πού θα σταθεί;».

Για τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση που βρίσκονταν στον εξώστη του θεάτρου Παλλάς κατά την παρουσίαση της Ιθάκης, ο κ. Λαφαζάνης σχολίασε: «Όλη την εκδήλωση την έκανε για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε τον επικήδειο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή ήταν η εκδήλωση. Τελειώνουμε σου λέει με τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι από δω και μπρος άλλαξαν τα πράγματα. Ούτε μια λέξη δεν είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ».

Για το εάν τον πείραξαν τα λόγια του κ. Τσίπρα στο βιβλίο, για το πρόσωπό του, απάντησε πως «όχι, τι να με πειράξει; Ό,τι και να λέει ο Τσίπρας, αρνητικό, είναι τιμητικό για μένα. Είπε πως είμαι εκτός πραγματικότητας. Εγώ τι υποστήριζα; Κατάργηση των μνημονίων. Εγώ το έλεγα μόνο αυτό; Ο τρελός του χωριού; Όλοι μαζί το λέγαμε. Και ο Τσίπρας έλεγε θα το καταργήσω με έναν νόμο και ένα άρθρο».

Για το ταξίδι στη Μόσχα, ανέφερε πως «ο Πούτιν, σε συνέντευξη με τον Τσίπρα, είπε πως ‘εγώ μπορώ να βοηθήσω δίνοντας μια προκαταβολή στο θέμα του αγωγού που υπογράψαμε μια συμφωνία για να κατασκευάσουμε. Από τα μελλοντικά κέρδη που θα έχει η συμμετοχή σας, 50-50 στον αγωγό'. Αυτά θα ήταν 5 δισ. Εγώ δεν ξέρω αν ζητήσαμε τίποτα από τη Μόσχα για νόμισμα».

Για το μέλλον επέμενε πως είναι αδύνατον να ενωθεί ο χώρος. «Δεν έχει καμία αξιοπιστία ο Τσίπρας. Δεν γίνεται να παραδώσει το ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης. Αν ο Τσίπρας μπορέσει να διαμορφώσει μια δυναμική με αυτούς που έχει γύρω του, ενώ χάνει όλον τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Αν μπορέσει να υπερφαλαγγίσει το ΠΑΣΟΚ και να δημιουργήσει μια ανοδική τάση ισχυρή, τότε βεβαίως θα προβληματιστούν όλοι. Αλλά δεν μπορεί γιατί δεν έχει καμία αξιοπιστία».

Παράλληλα σχολίασε πως «σταρ ήταν και ο Κασσελάκης. Και τον Κασσελάκη τα ΜΜΕ τον είχαν θεοποιήσει. Πού πήγε ο Κασσελάκης σήμερα; Αυτό που βλέπουμε είναι ένα επικοινωνιακό μπουμ».

Σε ερώτηση εάν υπάρχει περίπτωση να ξανασυναντηθεί ο ίδιος με τον κ. Τσίπρας, απάντησε: «Τι λέτε τώρα. Μόνο που θα σταθώ δίπλα στον Τσίπρα, θα πάθει συγκοπή. Γιατί ξέρει ότι είναι ένοχος. Εγώ είμαι ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ. Εξαπάτησε όλον τον ελληνικό λαό, έκανε συμμαχία με όλους αυτούς που σήμερα επικρίνει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.