Με αφορμή τις περιπτώσεις απάτης και πλαστογραφίας σε 3 νησιά του Σαρωνικού που εντοπίστηκαν πρόσφατα στο Κτηματολόγιο, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποκάλυψε σήμερα στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» ότι διερευνώνται και άλλες υποθέσεις οι οποίες είναι στη Λευκάδα, στη Χαλκιδική και τα Δωδεκάνησα.

«Μετά την παρέμβαση που κάναμε, έχουν έρθει και άλλες καταγγελίες. Ο κόσμος που δεν πάει να δηλώσει, αφήνει τέτοια κενά» είπε ο υφυπουργός.

Μάλιστα, όπως διευκρίνισε, «ένα πρόσωπο συγκεκριμένο έχει δηλώσει πολλά ακίνητα στη Λευκάδα με την ίδια μέθοδο: χρησικτησία και τροποποιημένες δηλώσεις του Ε9. Όλα τα διερευνούμε και όπου χρειαστεί θα πάμε στον Εισαγγελέα».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Για το Κτηματολόγιο

«Σηματοδοτεί το τέλος μίας εποχής, με ανοικτές δηλώσεις και ανοικτές διαδικασίες. Και παρατάσεις δεκαετιών, που μας έχουν κατατάξει στην τελευταία θέση σε όλη την Ευρώπη, ως τη μοναδική χώρα που δεν διαθέτει ακόμα Κτηματολόγιο» ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Τηρήθηκε η προθεσμία σχεδόν για το σύνολο της χώρας. Τέλος του 2025 θα μπορούμε να πούμε ότι είναι 100% έτοιμο το Κτηματολόγιο. Πέρυσι, ήταν στο 39% η κτηματογράφηση, τώρα είμαστε στο 53%. Στα τέλη Ιανουαρίου, με τις περιοχές που η προθεσμία τους έληξε χθες το βράδυ, θα ξεπεράσουμε το 70% και μέχρι το Δεκέμβριο του 2025 θα πάμε στο 100%», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.