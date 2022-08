Μητσοτάκης: Δεν δίστασα να παραδεχθώ το λάθος για τον Ανδρουλάκη, μαθαίνω ότι ήμουν και εγώ θύμα συνακροάσεων Πολιτική 11:15, 26.08.2022 facebook

Τέσσερις αλήθειες που οδηγούν σε ισάριθμες τομές για τη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών παρέθεσε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή- Να προσφύγει στη Δικαιοσύνη ο κ.Ανδρουλάκης - Πέντε υπουργούς του παρακολούσε ο κ.Τσίπρας- «Δεν θα φυγομαχήσω, εκλογές στο τέλος της τετραετίας»