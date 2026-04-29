Κόντρα στη Βουλή μεταξύ Γιόγιακα και Ταχιάου - «Με εκπλήσσετε αρνητικά»

Της Άντζυ Κούκη

Ο σημερινός έντονος διάλογος στη Βουλή μεταξύ του υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Νίκου Ταχιάου, με τον βουλευτή Θεσπρωτίας, Βασίλη Γιόγιακα, έρχεται να προστεθεί στη λίστα των αντιδράσεων από το εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, στον απόηχο της επιστολής των πέντε γαλάζιων βουλευτών για το επιτελικό κράτος.

Αναπτύσσοντας επίκαιρη ερώτηση για τον οδικό άξονα Ηγουμενίτσα- Σαγιάδας - Μαυροματίδης, ο Βασίλης Γιόγιακας, παραπονέθηκε ότι η Ηγουμενίτσα, δεν διαθέτει, όπως οι άλλες πόλεις, περιφερειακό οδικό άξονα.

«Τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν ακολουθούν καν τον εκλογικό κύκλο που προφανώς φέρνει μια εντατικοποίηση των τοπικών θεμάτων στο τέλος κάθε 4ετίας- το έργο συνεχίζει να είναι στα ραντάρ του υπουργείου, στις προτεραιότητες που πρέπει να δούμε, θετικό ότι υπάρχει μελέτη, αλλά να σας δώσω χρονοδιάγραμμα είναι απολύτως αδύνατο! Είμαι ειλικρινής για να μην έχουμε λάθος εντυπώσεις και πουν οι εκλογείς σας υποσχεθήκατε κάτι που δεν είστε σε θέση να ανταποκριθείτε», σημείωσε ο Νίκος Ταχιάος.

Αυτή του η απάντηση φαίνεται πως ενόχλησε τον βουλευτή Θεσπρωτίας, ο οποίος κατά τη δευτερολογία του απάντησε: «Ειλικρινά με εκπλήσσετε με την τοποθέτηση σας. Εμείς στην Ήπειρο, τη Θεσπρωτία δεν είμαστε Ελλάδα. Με εκπλήσσετε και λυπάμαι ειλικρινά. Περίμενα κάτι διαφορετικό σήμερα στην απάντηση σας».

Τότε ο Νίκος Ταχιάος επανήλθε με πιο έντονο τόνο και με τον συγκεκριμένο διάλογο να ακολουθεί:

ΤΑΧΙΑΟΣ: Δεν ξέρατε ποια είναι η απάντηση; Δεν ξέρατε ότι οι χρηματοδοτήσεις δεν είναι ελεύθερες; Ότι έχουν όρια; Ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιούμε;

ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Ούτε ερωτήσεις να μην κάνουμε….

ΤΑΧΙΑΟΣ: Καλά κάνετε και κάνετε την ερώτηση, αλλά και εγώ καλά κάνω και σας δίνω αυτή την απάντηση. Είναι μία απάντηση όχι μόνο για εσάς, αλλά που ακούγεται παντού.

Πηγή: skai.gr

