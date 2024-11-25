Δημοσκόπηση GPO: Πρωτιά ΝΔ - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, πέμπτος ο ΣΥΡΙΖΑ - Στο 1,5% το κόμμα Κασσελάκη

Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του ραδιοφώνου των Παραπολιτικών 90,1 FM. Ακόμη, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ είναι δεύτερο ενώ ο ΣΥΡIZA - ΠΣ έρχεται πέμπτο κόμμα.

Το δε κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη - Κίνημα Δημοκρατίας - λαμβάνει ποσοστό 1,5%.

Αναλυτικότερα, στο ερώτημα «Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν αύριο είχαμε βουλευτικές εκλογές», η ΝΔ έρχεται πρώτη με ποσοστό 25,8% και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δεύτερο με 17,4%. Στην τρίτη θέση, ωστόσο, έρχεται πλέον το ΚΚΕ με 7,9%, ενώ τέταρτη με ελάχιστη διαφορά έρχεται η Ελληνική Λύση με 7,7%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται πέμπτο κόμμα με 5,8%, ενώ ακολουθεί με 5,3% η Φωνή της Λογικής της κ. Λατινοπούλου. Οριακά ποσοστά παίρνουν Πλεύση Ελευθερίας (3,4%) και Νίκη (3,2%).

Παράλληλα, το 12,9% απάντησε «Δεν ξέρω».

Το 55,9% «βλέπει» κυβέρνηση συνεργασίας

Στο μεταξύ, το 55,9% των ερωτηθέντων «βλέπουν» κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές ενώ το 33,5% αναμένει ότι θα προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Αντώνης Σαμαράς

Ακόμη, οι ερωτηθέντες απάντησαν σε σχετική ερώτηση για τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με το 46,3% να εκφράζει την άποψη ότι ήταν δικαιολογημένη η απόφαση διαγραφής ενώ το 35% εκτίμησε ότι δεν ήταν δικαιολογημένη η διαγραφή.

Όσον αφορά το κόστος από την απόφαση του πρωθυπουργού, οι ερωτηθέντες ήταν μοιρασμένοι, ωστόσο περισσότεροι, το 47,9%, πιστεύουν ότι η διαγραφή Σαμαρά θα κοστίσει εκλογικά στη ΝΔ, ενώ το 42,7% εκτιμά ότι «μάλλον όχι».

ΣΥΡΙΖΑ: Το 89,7% δεν πιστεύει ότι θα επανέλθει σε κυβερνητική τροχιά

ΑΚόμη, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν και για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διασπασή του και τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο εσωτερικό του κόμματος.

Το 89,7% πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να επανέλθει σε κυβερνητική τροχιά ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην προεδρία του.

