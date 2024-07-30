«Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης στην υπόθεση των υποκλοπών, δεν αφορούν απλά την παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων, μελών της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφων, ακόμη και υπουργών της ίδιας της κυβέρνησης, αλλά συνδέονται ευθέως και με τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, μη εξαιρουμένης της ίδιας της Δικαιοσύνης», σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου.

Πρόσθεσε δηκτικά, πως οι πολίτες, τα 50 χρόνια της Μεταπολίτευσης σέβονται τη Δικαιοσύνη και η πλειοψηφία των Ελλήνων πίστευε ότι «υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα». «Ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων, οι πολίτες βρέθηκαν ενώπιον αποφάσεων για σημαντικές υποθέσεις δημόσιου ενδιαφέροντος, που έπληξαν βαρύτατα το κύρος και την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης. Συνακόλουθα, αποκάλυψαν τη συνάφεια δικαστών με το πελατειακό πολιτικοοικονομικό σύστημα που κρατά σε ομηρία τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες», συμπλήρωσε και τόνισε: «Είναι προφανές ότι, οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης για να είναι σεβαστές, πρέπει και να κρίνονται. Είναι η ώρα πλέον, όπως σε όλους τους θεσμούς, έτσι και στη Δικαιοσύνη, οι ίδιοι οι δημόσιοι λειτουργοί να τεθούν επικεφαλής της εθνικά αναγκαίας πρωτοβουλίας για την υπεράσπιση της δημοκρατικής λειτουργίας τους, αλλά και της προσωπικής αξιοπρέπειάς τους.

Δεν υπάρχει πια η πολυτέλεια άλλου χαμένου χρόνου.

Είναι αδήριτη ανάγκη να τεθεί φραγμός στο πελατειακό σύστημα που παράγει συνεχείς κρίσεις, αδικία και ανισότητα, που πληρώνουν ακριβά και με ποικιλοτρόπως, οι Έλληνες και η χώρα».

