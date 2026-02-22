Κικίλιας: «Εχθρός μας είναι οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας καταδίκασε τους λαθρέμπορους που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή μεταναστών φορτώνοντάς τους σε επικίνδυνες βάρκες χωρίς σωσίβια.

Τόνισε το πατριωτικό έργο του Λιμενικού Σώματος στην προστασία των χιλιάδων μιλίων θαλάσσιων συνόρων της Ελλάδας και της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι έχουν σώσει δεκάδες χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο.

Παρουσίασε το εξοπλιστικό πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ 2», το οποίο αφορά την συνολική αναβάθμιση του Λιμενικού με νέο υπερσύγχρονο Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα πλοία ανοικτής θαλάσσης, παράκτια περιπολικά, ταχύπλοα καταδιωκτικά και μη επανδρωμένα μέσα επιτήρησης (εναέρια, επιφανείας και υποβρύχια), με στόχο την ενίσχυση της επιτήρησης, ασφάλειας και διάσωσης στις ελληνικές θάλασσες.

Αναφέρθηκε στις γρήγορες διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος και τις επικείμενες δημοπρατήσεις για την υλοποίηση των έργων.

Μεταναστευτικό και η αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, στην εφημερίδα "Real News".

Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε ως «εχθρό» στο μεταναστευτικό τους «σύγχρονους λαθρέμπορους», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για εγκληματίες που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, μεταφέροντας πρόσφυγες σε ακατάλληλα πλεούμενα χωρίς σωσίβια και εγκαταλείποντάς τους σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει χιλιάδες μίλια θαλάσσιων συνόρων, τα οποία προστατεύονται από το Λιμενικό Σώμα. Υπογράμμισε πως τα σύνορα αυτά είναι όχι μόνο της χώρας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού επιτελούν, όπως είπε, ύψιστο πατριωτικό έργο, ενεργώντας με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τους νόμους.

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε πως το υπουργείο δέχεται κάθε είδους διοικητική ή δικαστική έρευνα για τις επιχειρήσεις του Λιμενικού, τονίζοντας παράλληλα ότι οι λιμενικοί έχουν σώσει δεκάδες χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο. Διαβεβαίωσε πως η πολιτεία θα συνεχίσει να στηρίζει το Λιμενικό Σώμα, όπως άλλωστε πράττει και η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας και των νησιωτών.

Αναφερόμενος στο εξοπλιστικό πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ 2», ο υπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη παρέμβαση που υλοποιείται σήμερα για το Λιμενικό Σώμα. Το πρόγραμμα στοχεύει όχι μόνο στην ενίσχυση με νέα επιχειρησιακά μέσα, αλλά και στη συνολική αναβάθμιση του τρόπου δράσης του Λιμενικού στη θάλασσα.

Εξοπλιστικό πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ 2» και τεχνολογικές αναβαθμίσεις

Βασικό στοιχείο του προγράμματος αποτελεί η δημιουργία ενός νέου Κέντρου Επιχειρήσεων, το οποίο θα αντικαταστήσει τον υπάρχοντα Θάλαμο. Ο κ. Κικίλιας εξήγησε ότι το νέο War Room, στα πρότυπα της Πολιτικής Προστασίας, θα συγκεντρώνει δεδομένα από ραντάρ, αισθητήρες και όλα τα διαθέσιμα μέσα, προσφέροντας ολοκληρωμένη εικόνα για τα τεκταινόμενα στις θάλασσες και τα λιμάνια ανά πάσα στιγμή.

Η αναβάθμιση του συστήματος παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση της επιτήρησης, της ασφάλειας, της έρευνας και διάσωσης. Το Λιμενικό Σώμα θα μπορεί έτσι να ανταποκρίνεται επαρκώς στις νέες προκλήσεις.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του "ΑΙΓΙΣ 2", ο υπουργός ανέφερε ότι οι διαδικασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και σύντομα αναμένονται οι πρώτες δημοπρατήσεις. Παράλληλα, προχωρά η απόκτηση νέων πλοίων ανοικτής θαλάσσης, παράκτιων περιπολικών και ταχέων καταδιωκτικών. Για πρώτη φορά εντάσσονται οργανωμένα τεχνολογίες επιτήρησης με μη επανδρωμένα εναέρια, επιφανείας και υποβρύχια μέσα, ώστε το Λιμενικό να έχει συνεχή εικόνα ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές.

Εκλογές, συνταγματική αναθεώρηση και εξωτερική πολιτική

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τη μάχη της αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές. Στόχος, όπως είπε, είναι να πειστούν οι πολίτες για το έργο της κυβέρνησης και τις οραματικές πολιτικές για ασφάλεια, ανάπτυξη και προκοπή.

Για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο υπουργός τόνισε πως απαιτείται σεβασμός στους θεσμούς και πολιτικές συγκλίσεις, εκφράζοντας την ελπίδα να μην χαθεί και αυτή η ευκαιρία, όπως συνέβη στο παρελθόν.

Σχετικά με την εξωτερική πολιτική, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε τη σημασία διαύλων επικοινωνίας ακόμη και με χώρες με τις οποίες υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες σε θέματα κυριαρχίας. Τόνισε πως η Ελλάδα οφείλει να εκσυγχρονίζει τους εξοπλισμούς της, διασφαλίζοντας την ειρήνη από θέση ισχύος.

Ακρίβεια και οικονομική στήριξη

Για το ζήτημα της ακρίβειας, ο υπουργός επισήμανε ότι το πρόβλημα είναι «εισαγόμενο», ωστόσο οι πολίτες περιμένουν λύσεις από την κυβέρνηση. Αναφέρθηκε στις προσπάθειες μείωσης της φορολογίας και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω στήριξη των οικογενειών που έχουν ανάγκη, με πολιτικές αύξησης επενδύσεων και δημιουργίας πλούτου.

Ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εργάζεται για τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες για συγκράτηση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ τόνισε ότι η ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει πηγή πλούτου για όλους και να προσφέρει σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες στους νέους. Όλες αυτές οι προσπάθειες, κατέληξε, απαντούν με έργα στις προκλήσεις της καθημερινότητας της μέσης ελληνικής οικογένειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.