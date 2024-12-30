Ανήλικοι και Internet: Σήμερα το κυβερνητικό σχέδιο για την προστασία των παιδιών

Στην εκδήλωση για την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής Προστασίας των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο, στο Ωδείο Αθηνών, θα μιλήσει σήμερα, στις 11 το πρωί, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου είναι τρεις: η ενίσχυση του γονικού ελέγχου, η αντικειμενική πιστοποίηση της ηλικίας και ο διάλογος με τις πλατφόρμες. «Στοίχημα» θεωρείται η ενεργή εμπλοκή των γονέων.

Σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία η ειδική σελίδα parco.gov.gr (Parental Control), στην οποία οι γονείς θα μπορούν να βρουν χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες για το πώς μπορούν να χρησιμοποιούν εφαρμογές και να ασκήσουν γονικό έλεγχο.

Βασικό εργαλείο του σχεδίου θα είναι η εφαρμογή Kids Wallet, ένα ψηφιακό πορτοφόλι που σχεδιάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα παιδιά και αναμένεται να είναι έτοιμο μέχρι την άνοιξη. Θα λειτουργεί παράλληλα ως εργαλείο γονικού ελέγχου και θα πιστοποιεί την πραγματική ηλικία του χρήστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γονέας θα μπορεί να προεπιλέγει από μία έως 4 ώρες ημερήσιας χρήσης της πλατφόρμας.

Kids Wallet

Η δημιουργία του Kids Wallet προτείνεται ως απάντηση στη θέση των μεγάλων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν μπορούν εύκολα να πιστοποιήσουν τις ηλικίες των χρηστών τους. Μέσω του Kids Wallet, θα μπορούν να αντλήσουν την πληροφορία της ηλικίας και άρα να προωθούν συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Κλειδί σε αυτό θα αποτελέσει ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου που έχει το παιδί. Οι γονείς θα πρέπει να δηλώσουν στο Μητρώο Πολιτών ότι ο συγκεκριμένος αριθμός τηλεφώνου ανήκει στο παιδί τους και να εγκαταστήσουν την εφαρμογή στο κινητό των παιδιών τους. Το Kids Wallet θα συνδέεται με το Μητρώο Πολιτών και έτσι θα διασταυρώνει και θα πιστοποιεί την ηλικία του ανηλίκου.

Στόχος είναι να ξεκινήσει διάλογος με τις πλατφόρμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε αυτό η κυβέρνηση θα αναπτύξει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Πηγή: skai.gr

