Κεφαλογιάννης στον ΣΚΑΪ: Μειωμένα κατά 90% - 95% τα καμένα δάση φέτος

«Φέτος έχουμε τον υψηλότερο αριθμό όσον αφορά στη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος ιστορικά», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως είπε, «18.000 γυναίκες και άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος είτε μόνιμοι, είτε εποχικό προσωπικό αυτή τη στιγμή είναι όλοι στις θέσεις τους και σε επιφυλακή» για να συμπληρώσει πως «όλα τα οργανικά κενά μαζί με τους εποχικούς είναι καλυμμένα. Οι οργανικές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος είναι 17.900 θέσεις και εμείς έχουμε 18.000». Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην ενίσχυση μέσω του εθελοντισμού: «Σε αυτά όμως πρέπει να προσθέσουμε και 5.000 εθελοντές πυροσβέστες οι οποίοι έχουν κανονικά εκπαίδευση και συμμετέχουν εξίσου σημαντικά. Όπως επίσης και 5.500 εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας. Που και εκείνοι όχι μόνο μας βοηθάνε στο πεδίο αλλά στην ουσία αποτελούν μια επιπλέον γραμμή πυρός».

Στη συνέχεια ο κ. Κεφαλογιάννης παρουσίασε τα δεδομένα της φετινής αντιπυρικής περιόδου: «Όσον αφορά στις ενάρξεις από την αρχή του έτους έχουμε μια μείωση γύρω στο 20%. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι έχουμε μια μείωση κατά 34% σε καμένες εκτάσεις και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι έχουμε μια μείωση περίπου 90% με 95% όσον αφορά στα καμένα δάση. Δεν είναι μόνο το πόσο καίγεται αλλά και το τι καίγεται» είπε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης και στην παραλαβή 164 οχημάτων της Πυροσβεστικής η οποία έγινε παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως είπε, πρόκειται για μία μακροχρόνια διαδικασία για την οποία ευχαρίστησε όλους τους προκατόχους του, δηλαδή τον Νίκο Χαρδαλιά, τον Χρήστο Στυλιανίδη και τον Βασίλη Κικίλια. Διευκρίνισε δε ότι πρόκειται για το «Πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ μέσω του οποίου παραλάβαμε 164 οχήματα, είτε μεταφοράς προσωπικού, είτε μεγάλες υδροφόρες του Πυροσβεστικού Σώματος και αυτό αποτελεί μέρος μόνο ενός σχεδίου παραλαβής 1.414 οχημάτων».

Ο κ. Κεφαλογιάννης πρόσθεσε: «Στο ‘ΑΙΓΙΣ’ όμως περιλαμβάνεται και η απόκτηση εναερίων μέσων, θυμίζω ότι θα παραλάβουμε εφτά καινούρια Canadair τύπου 515». Όπως διευκρίνισε, «ξεκινάνε το 2028, θα είμαστε η πρώτη χώρα μαζί με τη Γαλλία η οποία θα παραλάβει τα πρώτα Canadair». Παράλληλα, «θα παραλάβουμε περίπου 22 με 25 air tractors. Θα παραλάβουμε ακόμα 8 συν 2 -το συν 2 είναι η προαίρεση- Super Puma, θα παραλάβουμε άλλα τρία επίσης ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού και άλλα τρία μικρά αεροπλάνα για επιτήρηση».

Σχετικά με την επιχειρησιακή ετοιμότητα για τις επόμενες ημέρες εν όψει του καύσωνα, ανέφερε πως σήμερα θα συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενώ έχει συγκαλέσει επίσης Διυπουργική Σύσκεψη με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και τις Περιφέρειες, «για να δώσουμε συγκεκριμένες οδηγίες εν όψει του επικείμενου καύσωνα, που ξεκινάει ουσιαστικά από αύριο και θα διαρκέσει σίγουρα μέχρι και την Παρασκευή και το επόμενο Σάββατο, δηλαδή θα είναι ένας καύσωνας διαρκείας περίπου πέντε με έξι ημερών και θα έχουμε τους αρμόδιους μετεωρολόγους οι οποίοι θα μας δώσουν όλα τα δεδομένα».

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Κεφαλογιάννης απηύθυνε έκκληση στους πολίτες για αυστηρή τήρηση των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας: «Το λέω αυτό διότι πάνω από δύο από τις τρεις πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρωπογενή παράγοντα και κυρίως από αμέλεια». Και προσέθεσε: «Τα επιπλέον μέτρα είναι τα εξής, βεβαίως όπου υπάρχουν περιοχές όπου είναι στο κόκκινο, δηλαδή επίπεδο 5, πορτοκαλί επίπεδο 4 και σε κάποιες περιπτώσεις και το 3 που είναι το κίτρινο, υπάρχουν απαγορεύσεις συγκεκριμένες όσον αφορά τις εξωτερικές εργασίες. Να πω επίσης ότι φέτος έχουμε αύξηση των προστίμων για όσους δεν ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας».

Πηγή: skai.gr

