Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ψήφισμα, με το οποίο η ΚΕΔΕ διεκδικεί σταθερά και αδιαπραγμάτευτα την οικονομική και θεσμική ενίσχυση των Δήμων, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, παρουσίασε το πλαίσιο των διεκδικήσεων, τονίζοντας ότι η ενίσχυση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026, με κατώτατο όριο τα 4,5 δισ. ευρώ, δεν αποτελεί αίτημα, αλλά απαίτηση δικαιοσύνης για την επιβίωση και αποτελεσματική λειτουργία των Δήμων.

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ζητά προνόμια. Ζητά τον σεβασμό που της αναλογεί και τους πόρους που δικαιούται, για να συνεχίσει να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο ψήφισμα προβλέπεται αμέσως μετά το Συνέδριο η Ε.Ε. ΚΕΔΕ να αναλάβει πρωτοβουλία και να ενημερώσει για τις θέσεις της την Κυβέρνηση, τα κόμματα του Εθνικού Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο της Βουλής.

Απαιτεί από την Κυβέρνηση να προβλέψει την καταβολή μέσω του προϋπολογισμού του 2026 , τουλάχιστον 4,5 δισ. ευρώ, αποκλειστικά για τις ανάγκες των Δήμων.

Παράλληλα, η ΚΕΔΕ με το ψήφισμα της καλεί σε ενιαίο μέτωπο δράσης, με μια σειρά ενεργειών όπως :

Παρουσία της Εκτελεστικής Επιτροπής στη Βουλή , κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού.

Πανελλαδική συγκέντρωση αιρετών έξω από τη Βουλή την ημέρα της ψήφισης.

Συμβολικό κλείσιμο των Δημαρχείων σε όλη τη χώρα την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού.

Πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων σε όλες τις ΠΕΔ της χώρας, προκειμένου να αποφασιστούν δράσεις ενημέρωσης των πολιτών.

Παράλληλα το Σώμα του Συνεδρίου εξουσιοδότησε κατά πλειοψηφία το της ΚΕΔΕ να επανεκτιμήσει την κατάσταση κι εφόσον απαιτηθεί , να επανακαθορίσει την αγωνιστική τακτική που θα ακολουθήσει .

«Στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: η Αυτοδιοίκηση δεν πρόκειται να σιωπήσει, δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Ήρθε η ώρα το πολιτικό σύστημα να ακούσει και να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στους πολίτες. Ως εδώ, αυτό που ζητάμε είναι Επιτέλους Αυτοδιοίκηση , κι όχι άλλη ετεροδιοίκηση.

Ενωμένοι θα διεκδικήσουμε αυτά που οι Δήμοι δικαιούνται, προς όφελος των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών» , επισήμανε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου.

Το ψήφισμα που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία έχει ως εξής:

To Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από 6-8 Νοεμβρίου 2025, με μεγάλη συμμετοχή συνέδρων και παρατηρητών και τις τρεις ημέρες των εργασιών του .

Τι Αυτοδιοίκηση θέλουμε.

Με βασικό πολιτικό μήνυμα " Επιτέλους Αυτοδιοίκηση. Ισχυροί Δήμοι, κάθε μέρα δίπλα στον πολίτη ", και μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων, αναδείξαμε τις θέσεις μας πάνω στο κεντρικό ερώτημα " Τι Αυτοδιοίκηση θέλουμε ".

Προβάλαμε την απαίτησή μας να γίνει επιτέλους πράξη μια ουσιαστική Διοικητική μεταρρύθμιση στο Κράτος και την Αυτοδιοίκηση, που θα στηρίζεται στην συνταγματική πρόβλεψη για Δήμους με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, σε ένα νέο, αποκεντρωμένο μοντέλο κρατικής λειτουργίας (άρθρα 101 και 102 του Συντάγματος) . Ένα νέο μοντέλο , που θα επιτρέπει στους δήμους να δίνουν άμεσες και πρακτικές λύσεις στα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών κι όχι ένα μοντέλο όπως το σημερινό, που περιορίζει την Αυτοδιοίκηση, σε ρόλο διαχειριστή της μιζέριας.

Θέλουμε πραγματική Αυτοδιοίκηση. Όχι Ετεροδιοίκηση.

Η Αυτοδιοίκηση του 21ου αιώνα χρειάζεται ικανούς, ισχυρούς και ανεξάρτητους Δήμους. Γι'αυτό απαιτούμε αποκέντρωση, με ουσιαστική μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων, για να μπορούμε να παράγουμε έργο χρήσιμο στους πολίτες.

Δεν μπορούν οι Δήμοι Να είναι οικονομικά βιώσιμοι, όταν λειτουργούν στα όριά τους, όταν οι λειτουργικές μας δαπάνες έχουν αυξηθεί πάνω από 1,5 δις ευρώ, σε σχέση με το 2019 και η επιπλέον χρηματοδότηση που μας δόθηκε στο διάστημα αυτό δεν ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο, δηλ. το ισοζύγιο όχι απλά είναι αρνητικό, αλλά και διαρκώς επιδεινούμενο.

Δεν μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί, αν δεν διαθέτουμε τα κατάλληλα οικονομικά και θεσμικά εργαλεία, αν δεν μπορούμε να δράσουμε και να παράγουμε έργο με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες κι ανάγκες. Δεν φοβόμαστε τις ευθύνες, αλλά αρνούμαστε να λογοδοτούμε για λάθη και παραλείψεις άλλων, όταν εμείς δεν μπορούμε να αποφασίζουμε.

Θέλουμε να παράγουμε αναπτυξιακές πολιτικές, που δημιουργούν ευημερία. Να ασκούμε αποτελεσματικές κοινωνικές παρεμβάσεις που εξασφαλίζουν αξιοπρέπεια. Να έχουμε τον πρώτο ρόλο και λόγο για την φυσιογνωμία και τα έργα προτεραιότητας στις πόλεις μας. Να έχουμε θεσμική και οικονομική αυτοτέλεια, για να λειτουργούμε με διαφάνεια κι αποτελεσματικότητα. Να παρέχουμε υπηρεσίες ποιότητας στους συμπολίτες μας.

Η ΚΕΔΕ δεν θα αρκεστεί στο ρόλο του θεατή και του παθητικού αποδέκτη των αποφάσεων του Κεντρικού Κράτους. Δεν θα επιτρέψουμε να αποφασίζουν άλλοι για μας, χωρίς εμάς.

Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε με αποφασιστικότητα κι ευθύνη, χωρίς λαϊκισμούς, την αυτοτέλεια, τους πόρους και το κύρος της Αυτοδιοίκησης.

Με την ενότητά μας, πετύχαμε πολλά.

Μπορούμε περισσότερα

Τα προηγούμενα χρόνια η ΚΕΔΕ , μέσα από την ενότητα της, κατάφερε να υλοποιηθούν πολιτικές , που καθιστούν σήμερα τους Δήμους μας πιο ισχυρούς και πιο αποτελεσματικούς, σε σχέση με το παρελθόν.

Διεκδικήσαμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα κι αποτελεσματικότητα λύσεις , για όλα τα μεγάλα ζητήματα των Δήμων μας. Στο πλαίσιο αυτό:

Όσον αφορά την διασφάλιση της κυβερνησιμότητας των Δήμων, με την αλλαγή του εκλογικού συστήματος που διεκδικήσαμε και πετύχαμε , έγινε η μεγάλη αλλαγή. Οι σημερινές αιρετές διοικήσεις των ΟΤΑ είναι ισχυρές και μπορούν να εφαρμόσουν τα προγράμματα τους, για τα οποία ψηφίστηκαν άλλωστε από τους πολίτες.

Αποτελεί επιτυχία το γεγονός ότι από 1.1.24 πλέον εφαρμόζεται, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των λειτουργικών μας δαπανών, ένα νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. Ένα διαφανές, δίκαιο και βιώσιμο σύστημα, που αναδεικνύει την έμπρακτη αλληλεγγύη μεταξύ μας. Αποδεικνύει την ισχυρή μας βούληση να διασφαλίσουμε ότι κανένας Δήμος, καμία τοπική κοινωνία, δεν θα μείνει πίσω.

Τα τελευταία χρόνια είχαμε επίσης στη διάθεσή μας τα περισσότερα χρήματα που είχαν ποτέ δοθεί στην αυτοδιοίκηση, για την εκτέλεση έργων, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» κι άλλα προγράμματα. Όμως εμείς εξακολουθούμε να αναδεικνύουμε ως προτεραιότητα την αύξηση των ΚΑΠ των Δήμων μας, για την αντιμετώπιση του αυξημένου λειτουργικού μας κόστους.

Έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα μπροστά, όσον αφορά τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πολίτες μας.

Πετύχαμε σημαντική αύξηση των πόρων προς την αυτοδιοίκηση μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), μετά από μια υπερ-δεκαετή περίοδο κατακόρυφης μείωσής τους. Την περίοδο 2020-2025, οι πόροι των δήμων που προέρχονται από ΚΑΠ λειτουργικών, επενδυτικών και ειδικών δαπανών αυξήθηκαν πάνω από 35% , σε σχέση με την τριετία 2017-2019 . Οι αυξήσεις αυτές όμως εξανεμίσθηκαν από το αυξημένο λειτουργικό μας κόστος.

Διεκδικήσαμε κι εξασφαλίσαμε σημαντικές έκτακτες χρηματοδοτήσεις για να αντιμετωπίσουμε έκτακτες κρίσεις και καταστάσεις (2023, 2024).

Αποτελεί επιτυχία μας, η παραμονή της διαχείρισης του πόσιμου ύδατος στους δήμους και η εξασφάλιση δωρεάν οικονομικής ενίσχυσης των ΔΕΥΑ ύψους 200 εκ. ευρώ.

Είναι θετικό βήμα, ότι ενισχύθηκαν οι Δήμοι (104 εκ. ευρώ) για την αντιμετώπιση του κόστους του τέλους ταφής για το έτος 2025. ‘Όπως και το ότι υπάρχει δέσμευση για οικονομική μας ενίσχυση (104 εκ. ευρώ) και για το 2026.

Για πρώτη φορά η αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού αποκτά κοινό κώδικα.

Αποδείξαμε την ενότητά και την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε από κοινού τα συμφέροντα των δήμων και των τοπικών μας κοινωνιών, με την απόφαση μας να προσφύγουμε στο ΣτΕ ζητώντας την ακύρωση της επιβολής του τέλους ταφής. Αναμένεται η έκδοση δικαστικής απόφασης του ΣτΕ. Kαθώς και διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, που αλλοιώνει τη φυσιογνωμία των πόλεων μας, κάτι που τελικά πετύχαμε.

Παρόλα αυτά , οι πόροι των δήμων μας υπολείπονται κατά πολύ, κατά 5 δις ευρώ, εκείνων που δικαιούμαστε και διεκδικούμε.

Ενωμένοι Συνεχίζουμε τον αγώνα μας

Όλα όσα πετύχαμε, αποτελούν τις ισχυρές βάσεις , πάνω στις οποίες θα χαράξουμε το νέο οδικό χάρτη για την Αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού, στον οποίο περιλαμβάνονται οι προτεραιότητες που θέτει η ΚΕΔΕ στο διάλογο της με την Κυβέρνηση.

Έναν οδικό χάρτη σταθερά, αγωνιστικά και στοχευμένα, προσανατολισμένο στη μεγάλη εικόνα, που είναι η υλοποίηση επιτέλους των συνταγματικών επιταγών για την αυτοδιοίκηση.

Αλλά και έναν οδικό χάρτη με ρεαλιστικές κι εφαρμόσιμες προτάσεις πολιτικής, που θα μας επιτρέψουν αφενός να αξιοποιήσουμε προς όφελος των δήμων και των τοπικών μας κοινωνιών τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις και η τεχνητή νοημοσύνη, αφετέρου, να έχουμε αποφασιστικό ρόλο στη διαχείριση των μεγάλων ζητημάτων που μας απασχολούν σήμερα και θα μας απασχολήσουν και τα επόμενα χρόνια.

Ενωμένοι Σχεδιάζουμε το μέλλον μας. Ενωμένοι Συνεχίζουμε.

Ενωμένοι Πετυχαίνουμε και Κερδίζουμε.

20 μεγάλες προτεραιότητες

για μια Ισχυρή και Αποτελεσματική Αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού

Το σχέδιο μας για την επόμενη ημέρα της Αυτοδιοίκησης, περιλαμβάνει 20 μεγάλες προτεραιότητες και προτάσεις πολιτικής, για όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την διαφανή κι αποτελεσματική λειτουργία των Δήμων, προς όφελος των πολιτών.

Το σχέδιο θέσεων και προτάσεων έχει αναλυθεί το προηγούμενο διάστημα με λεπτομέρειες. Έχει λάβει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. και έχει ήδη παραδοθεί με τη μορφή υπομνημάτων στον Πρωθυπουργό, μέλη της Κυβερνήσεως και στα Κόμματα της Βουλής των Ελλήνων.

Τα υπομνήματα αποτελούν απαραίτητο ακολούθημα του ψηφίσματος του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ της Αλεξανδρούπολης κι επισυνάπτονται σε αυτό, καθώς δεν είναι δυνατόν μέσα από ένα ψήφισμα, που εκφράζει γενικές πολιτικές θέσεις και κατευθύνσεις, να παρατίθεται αναλυτικά και με κάθε λεπτομέρεια το σύνολο των μέτρων πολιτικής που προτείνει η Αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού.

Οι διεκδικήσεις και προτάσεις πολιτικής της ΚΕΔΕ που αναφέρονται στο ψήφισμα της Αλεξανδρούπολης, αφορούν όλα τα πεδία διακυβέρνησης και η υιοθέτησή τους σηματοδοτεί μια μεγάλη πολιτική αλλαγή , που οδηγεί στον θεσμικό εκσυγχρονισμό του Κράτους και την επανεκκίνηση της Αυτοδιοίκησης.

Είναι μια αλλαγή που φέρνει πιο κοντά την Ευρωπαϊκή στην Ελληνική Αυτοδιοίκηση.

Το σχέδιο των 20 μεγάλων προτεραιοτήτων και διεκδικήσεων, αφορά:

Την Επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων, για να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές τους ανάγκες και στις θεσμοθετημένες τους αρμοδιότητες. Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε:

Την πλήρη εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και την κατάργηση όλων των μνημονιακών περιορισμών , που πλέον δεν έχουν λόγο ύπαρξης.

Την καθιέρωση μηχανισμού αυτόματης αναπροσαρμογής των ΚΑΠ με συγκεκριμένα κριτήρια.

Την κατάργηση του άρθρου 44 του Ν. 5071/2023, που θέτει ανώτατο πλαφόν στις αποδόσεις του κρατικού προϋπολογισμού προς την Αυτοδιοίκηση. Δεν είναι δυνατόν η Αυτοδιοίκηση να ανταπεξέλθει στα σημερινά λειτουργικά της κόστη με πόρους μόλις 2,5 δις, που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2025. Ακόμη και τα σχεδόν 4 δις που είναι το πλαφόν, δεν επαρκεί για να τα βγάλουμε πέρα. Είναι πολύ μικρή η αύξηση των ΚΑΠ των Δήμων που προβλέπεται στον Προϋπολογισμό του 2026.

Την κάλυψη του υπερβάλλοντος ενεργειακού κόστους των Δήμων και των ΔΕΥΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να μην μεταφερθεί το βάρος στους δημότες.

Την εξασφάλιση πόρων για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής εξοικονόμησης (φωτισμός LED, μονώσεις δημοτικών κτιρίων ,κλπ).

Τη διεκδίκηση για σταδιακή αποπληρωμή των παρακρατηθέντων πόρων , με κάθε τρόπο.

Την επιστροφή του συνόλου των τελών που αφαιρέθηκαν από τους Δήμους από το 2010 (τέλος βοσκής, φόρος ζύθου, τέλη πετρελαιοειδών κ.ά.).

Τη Δημιουργία Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δήμων, με συγχρηματοδότηση από εθνικούς και τραπεζικούς πόρους (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), για έργα υποδομών και τοπικής ανάπτυξης.

Τη στοχευμένη στήριξη στους μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους, για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ.

Τον επανασχεδιασμό για τη δίκαιη κατανομή των εσόδων από το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, όπου ζητάμε το 48% του ποσού που συγκεντρώνεται να αποδίδεται στους οικείους Δήμους όπου παράγεται, 12% στους 332 της χώρας και 40% στο κράτος για την πολιτική προστασία.

Την επέκταση του Προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα, με ουσιαστική συμμετοχή των Δήμων.

Την απόδοση στους δήμους του συνόλου των πόρων που προέρχονται από είσπραξη προστίμων του ΚΟΚ.

Την άμεση, έκτακτη χρηματοδότηση με τρεις επιπλέον δόσεις ΚΑΠ , ύψους 465 εκ. ευρώ, πέραν των ήδη εξασφαλισμένων 105-110 εκατ. ευρώ ενίσχυσης, για να ισοσκελίσουμε το 2025.

Την κατάργηση του τέλους ταφής.

Την στήριξη της αγροτικής παραγωγής με συγκεκριμένα μέτρα, καθώς και παροχή κινήτρων για την ενασχόληση των νέων με το αγροτικό επάγγελμα

Την επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία.

Την οριστική ακύρωση της απόφασης για διακοπή λειτουργίας των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Την άμεση αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που αφορά την ναυαγοσωστική καλυψη και τα αδέσποτα ζώα, με ταυτόχρονη κάλυψη του συνόλου των σχετικών δαπανών.

Την απόδοση στους Δήμους του ποσού που έχει συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα από το τέλος ταφής.

Το θεσμικό εκσυγχρονισμό του μοντέλου λειτουργίας των Δήμων. Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε:

Την Ολοκλήρωση και ψήφιση του Νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης , λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις - παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ, που συμμετείχε ενεργά όλο αυτό το διάστημα στο διάλογο, ως τις αρχές του 2026.

Την έναρξη της διαδικασίας εθνικού διαλόγου και διαβούλευσης , μέσα στο 2026, για την προώθηση της μεγάλης μεταρρύθμισης στο μοντέλο του Κράτους και των Δήμων.

Τη θέσπιση ενός σύγχρονου μοντέλου αποκεντρωμένης διακυβέρνησης , με νέα κατανομή Αρμοδιοτήτωνμεταξύ των φορέων του Κράτους, με ξεκάθαρους ρόλους κι ευθύνες για τον καθένα, χωρίς επικαλύψεις, με βάση τις αρχές της εγγύτητας και της αποτελεσματικότητας και με κοινή στόχευση τις ανάγκες των πολιτών.

Διοικητική προσαρμογή στα πλαίσια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων σε κάθε επίπεδο της διοίκησης.

Την ενίσχυση των Δήμων με το αναγκαίο προσωπικό.

Η Αυτοδιοίκηση λειτουργεί με κατά 30% λιγότερο προσωπικό σε σχέση με τις πραγματικές της ανάγκες, λόγω παγώματος των προσλήψεων, των συνταξιοδοτήσεων και της κινητικότητας. Απαιτούμε :

Υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, που θα συνοδεύονται κι απο τη διάθεση επιπλέον πόρων, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας.

Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού μέσω του ΑΣΕΠ, για δήμους ΔΕΥΑ και ΦΟΔΣΑ.

Επιτάχυνση της πρόσληψης προσωπικού για τη Δημοτική Αστυνομία.

Παροχή κινήτρων , προκειμένου να στελεχωθούν με επιστημονικό προσωπικό οι Δήμοι και ιδιαίτερα οι μικρότεροι ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι.

Επέκταση του προγράμματος απασχόλησης ανέργων άνω των 55 ετών.

Καμία μετακίνηση υπαλλήλου από Δήμο χωρίς σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου.

Σύνταξη νέου Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων.

Την Κατάρτιση κι εκτέλεση ενός νέου Αναπτυξιακού Προγράμματος, για την αναβάθμιση κι ενίσχυση των Τοπικών Υποδομών, το οποίο θα δίνει προτεραιότητα:

Στη συντήρηση του εσωτερικού δικτύου των δήμων και την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούν παρεμβάσεις δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών

Στη βελτίωση ης αγροτικής και δασικής οδοποιίας

Στην αντισεισμική θωράκιση δημοτικών κτιρίων και σχολικών εγκαταστάσεων

Στην εκπόνηση έργων που τονώνουν την τοπική ανάπτυξη κι απασχόληση

Την υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου προγράμματος Υποστήριξης των Μικρών Ορεινών και Νησιωτικών Δήμων, με βάση την πρόταση που ως ΚΕΔΕ έχουμε υποβάλει.

Κίνητρα για προσλήψεις. Μοριοδότηση και αμετάθετο για περίοδο 15 ετών.

Αποφασιστική γνώμη των δήμων , για συγκρότηση του νέου χωροταξικού ΑΠΕ και υλοποίηση μεγάλων οικισιτκών και χωροταξικών παρεμβάσεων σε νησιά και ορεινούς δήμους

Μείωση του ΦΠΑ σε όλα ανεξαιρέτως τα νησιά, ανεξαρτήτως πληθυσμιακού μεγέθους.

Χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα έργων ύδρευσης και διαχείρισης αποβλήτων

Δημιουργία ειδικού ταμείου νησιωτικότητας κι ορεινότητας για την υλοποίηση έργων τουριστικής ανάπτυξης , δημοσίων υποδομών αντιμετώπισης του δημογραφικού, ειδικό πρόγραμμα για νέους επιστήμονες, ειδικά προγράμματα μείωσης ενεργειακού κόστους και πολιτικής προστασίας.

Στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της εδαφικής ασυνέχειας

Την Ισότιμη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς Πόρους.

Τη δημιουργία νέων και την αναβάθμιση των υπαρχουσών σχολικών μονάδων.

Εξασφάλιση οικονομικών πόρων απο διάφορες πηγές , για την ενίσχυση της σχολικής στέγης μέσω ενός νέου προγράμματος, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου".

Αναβαθμισμένος ρόλος των Δήμων στο σχεδιασμό και υλοποίηση των δύο προγραμμάτων.

Αύξηση της χρηματοδότησης από το Κράτος, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, καθώς και για την επισκευή - συντήρησή τους.

Προώθηση της Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Τηλεκπαίδευσης

Την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου διαχείρισης των υδάτων, με κύρια στοιχεία:

Διασφάλιση ότι το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό.

Σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει όχι μόνον το πόσιμο, αλλά και το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση.

Διατήρηση των ΔΕΥΑ υπό τον έλεγχο των Δήμων.

Υλοποίηση της δέσμευσης της κυβέρνησης για δωρεάν κι όχι μέσω δανεισμού οικονομικής ενίσχυσης των ΔΕΥΑ, με 200 εκατ. ευρώ και την οικονομική εξυγίανση και στήριξη τους.

Υλοποίηση έργων για την ενίσχυση των αποθεμάτων ύδατος και βελτίωσης των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών.

Την αναγνώριση του κύριου ρόλου της Αυτοδιοίκησης όσον αφορά την πολεοδομική πολιτική .

Καμία μεταφορά από τις ΥΔΟΜ στο Κεντρικό Κράτος και το Κτηματολόγιο. Οι Πολεοδομίες αποτελούν δημοτικές υπηρεσίες και λειτουργούν ως εργαλείο προστασίας της φυσιογνωμίας των πόλεων μας.

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου συγκρότησης, στελέχωσης , οργάνωσης, ψηφιοποίησης και τεχνικής υποστήριξης των ΥΔΟΜ

Παροχή οικονομικών κινήτρων για τη στελέχωση των ΥΔΟΜ με νέο επιστημονικό προσωπικό, με παραμονή τους στους δήμους.

Αποφασιστικός ρόλος των Δήμων στους όρους πολεοδόμησης ( Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια) σε τοπικό επίπεδο.

Αποφασιστική η γνώμη των δήμων σε περιπτώσεις μεγάλων οικιστικών και χωροταξικών παρεμβάσεων σε νησιά.

Την υλοποίηση εθνικού σχεδίου για την πράσινη διαχείριση των απορριμμάτων.

Επικαιροποίηση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και άμεση χρηματοδότηση τους , ώστε να διασφαλίζεται η χρηματοδότηση των τεχνικών υποδομών και του εξοπλισμού των δήμων

Σχεδιασμός με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες και ουσιαστική συμμετοχή των Δήμων

Έμφαση στην ανακύκλωση, επανάχρηση, κομποστοποίηση.

Ενεργειακή αξιοποίηση του υπολείμματος, εφόσον έχει προηγηθεί ανακύκλωση , με όρους και αυστηρές προϋποθέσεις, που δίνουν προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Κατάργηση του τέλος ταφής και η άμεση επιστροφή στους Δήμους των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν , προκειμένου να διατεθούν σε έργα και δράσεις ανακύκλωσης.

Πρωταγωνιστικός ρόλος των Δήμων στις εκστρατείες ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των πολιτών .

11. Την έμπρακτη ενίσχυση του τοπικού Κοινωνικού Κράτους, με βασικούς άξονες την

Αναγνώριση του πρωταγωνιστικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση στοχευμένων κοινωνικών προγραμμάτων.

Εξασφαλισμένη και σταθερή χρηματοδότηση με πλήρη κάλυψη του λειτουργικού κόστους των δημοτικών κοινωνικών δομών, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Μόνιμες θέσεις εργασίας για το ήδη υπάρχον προσωπικό που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δομών

Ενίσχυση των Παιδικών Σταθμών και των ΚΔΑΠ

Προκήρυξη νέου Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για τους Δήμους στους οποίους δεν λειτουργεί σήμερα.

Δημιουργία και υλοποίηση νέων, στοχευμένωνσε ειδικά κοινά, κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων.

Διεύρυνση κι ενίσχυση των πολιτικών για τα 'Ατομα με Αναπηρία ( δημιουργία Κέντρων Αποκατάστασης, Στεγών Αυτόνομης Διαβίωσης, κλπ)

Ενίσχυση των προγραμμάτων πρόληψης, προαγωγής και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών δομών υγείας ( Δημοτικά Ιατρεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, ΚΕΠ Υγείας, Κέντρα Πρόληψης) , με πιστοποίηση τους ως δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με στόχο την παροχή υψηλών και ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες, ιδιαίτερα δε στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Ενίσχυση των πολιτικών Ισότητας. Διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών . Σταθερή Χρηματοδότηση Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας για την ανάπτυξη ετήσιων σχεδίων δράσης .

Διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής πρόληψης και παρέμβασης για την καταπολέμηση της νεανικής παραβατικότητας , με πρωταγωνιστικό ρόλο των δήμων.

Την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και την προστασία της ζωής και των περιουσιών των πολιτών .

Χρηματοδότηση Δήμων για υλοποίηση καινοτόμων έργων στα ζητήματα των πράσινων υποδομών

Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σύγχρονα μέσα, προσωπικό και οικονομικούς πόρους, για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Θέσπιση ευέλικτων διαδικασιών για την ταχύτερη αποζημίωσηκαι ενίσχυση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, αλλά και την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι τεχνικές υποδομές, οι καλλιέργειες και το φυσικό περιβάλλον

Νομοθέτηση της δεσμευτικής γνώμης της ΚΕΔΕ στον καθορισμό των όρων και τεχνικών οδηγιών εκπόνησης των Σχεδίων Αστικής Ανθεκτικότητας του Α. 45 / Ν. 5106/2024

Την αντιμετώπιση του δημογραφικού

Αντιστροφή της υφιστάμενης δημογραφικής κατάστασης της χώρας.

Στοχευμένες παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο.

Χρηματοδότηση για αξιοποίηση ακινήτων για δημιουργία κοινωνικών κατοικιών.

Παροχή οικονομικών και φορολογικών κινήτρων

Διευκόλυνση της πρόσβασης οικογενειών με παιδιά, σε στοχευμένα κοινωνικά προγράμματα και δομές

Τη χάραξη της νέας εθνικής ενεργειακής πολιτικής.

Ενεργός συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής ενεργειακής πολιτικής.

Χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων

Τροποποίηση του προγράμματος ΑΠΟΛΛΩΝ και διεύρυνση του ρόλου των ενεργειακών κοινοτήτων των δήμων

Διασφάλιση της διασύνδεσης των ενεργειακών κοινοτήτων των Δήμων, στο δίκτυο μεταφοράς

Βελτίωση της συμμετοχής των δήμων στην πολιτική ηλεκτροκίνησης

Αύξηση των θεσμοθετημένων Ειδικών Τελών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προς τους δήμους κι επέκταση του και στην αποθήκευση της ενέργειας

Αναβαθμισμένος ρόλος στους δήμους όσον αφορά την αναθεώρηση που αφορά το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού κι Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ. Προσδιορισμός του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ με βάση την αρχή της αναλογικότητας.

Την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών της Αυτοδιοίκησης

Παροχή όλων των αναγκαίων οικονομικών και λειτουργικών μέσων στο αιρετό πολιτικό προσωπικό της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους ( σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτονομίας).

Ισότιμη αντιμετώπιση των αιρετών , με το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό της χώρας ως αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση της λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης.

Την ενεργό συμμετοχή στη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών

Συμμετοχή των Δήμων στην εκπόνηση διακριτών σχεδίων δράσης , λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Οικονομική και στελεχιακή ενίσχυση των Δήμων που φιλοξενούν δομές υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, εκπαίδευση του προσωπικού των δήμων

Αναβάθμιση των Συμβουλίων Ένταξης μεταναστών και οργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των πολιτών

Δημιουργία αντικειμενικού συστήματος ισοκατανομής των εισροών των προσφύγων- μεταναστών σε όλη τη χώρα.

Ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και μέτρα διευκόλυνσης για απόκτηση ιθαγένεια.

Τη θεσμοθέτηση της Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης

Κατ' αρχήν στα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης,

Με αρμοδιότητα στον πρώτο Βαθμό αυτοδιοίκησης, για τη διοίκηση διαδημοτικών αρμοδιοτήτων και ζητημάτων π.χ. κοινοί δρόμοι, λαϊκές αγορές, απορρίμματα, συγκοινωνίες κλπ.

Την ενίσχυση του Αθλητισμού και του Πολιτισμού.

Οι διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ αφορούν:

Προγράμματα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών γυμναστηρίων- κολυμβητηρίων.

Νέες χρηματοδοτήσεις για την κατασκευή και συντήρηση αθλητικών χώρων

Αναβάθμιση του προγράμματος «'Αθληση για Όλους»

Ανάπτυξη προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ

Ανάπτυξη προγραμμάτων αθλητικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με σχολεία

Πρόσβαση ΑμεΑ στους αθλητικούς χώρους.

Διεκδίκηση χρηματοδότησης απο το ΥΠΠΟ, για την ψηφιοποίηση των δημοτικών πινακοθηκών,

Ενίσχυση και στήριξη των Συμβουλίων Νέων.

Την Τουριστική Ανάπτυξη

Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ συνθέτουν μια ολοκληρωμένη τουριστική πολιτική, με άξονες :

Ουσιαστικότερη συμμετοχή και συμβολή Δήμων στον Εθνικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό για τον Τουρισμό και την προώθηση των ποιοτικών μορφών τουρισμού

Νέα σύγχρονα οδικά και θαλάσσια δίκτυα, δίκτυα επικοινωνίας, μεταφορών, αποχέτευσης ύδρευσης, καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων, αποτελούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος

Αύξηση πόρων για τη βελτίωση και αναβάθμιση όλων των δημοσίων υποδομών σε όλες τις τουριστικές περιοχές ιδίως στα νησιά .

'Αμεση εμπλοκή των δήμων στην προβολή των τουριστικών προορισμών, την προώθηση του τοπικού τουριστικού πλεονεκτήματος του brand name, κάθε γωνιάς της πατρίδας μας που έχει μοναδικό τουριστικό ενδιαφέρον

Ηλεκτρονική ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών που μπορεί και πρέπει να βρίσκονται στην υπηρεσία της εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Λήψη μέτρων και παροχή οικονομικών κινήτρων για διασφάλιση της Στέγασης για εργαζόμενους υγειονομικούς δημόσιους υπαλλήλους, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς .

Την Ψηφιακή μετάβαση και την ενίσχυση της καινοτομίας.

Για την ΚΕΔΕ αποτελεί προτεραιότητα η ισότιμη συμμετοχή των δήμων στη ψηφιακή μετάβαση και την ενίσχυση της καινοτομίας , Στο πλαίσιο αυτό διεκδικούμε:

Την υποστήριξη των Δήμων για την αξιοποίηση του προγράμματος Έξυπνες Πόλεις.

Την προώθηση και περαιτέρω ενίσχυση των Ψηφιακών Υπηρεσιών και εφαρμογών των δήμων προς όφελος των πολιτών και την προσθήκη καινούργιων εφαρμογών μέσω του govHUB

Την ενίσχυση της ασφάλειας των ψηφιακών μας υπηρεσιών.

Διεκδικούμε να έχουμε τον πρώτο λόγο και ρόλο στις υποθέσεις που αφορούν τις πόλεις και τις τοπικές μας κοινωνίες.

Η πρόταση της Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού όπως αυτή αποτυπώνεται στο ψήφισμα της Αλεξανδρούπολης, εφόσον υιοθετηθεί , θα βγάλει τους Δήμους από τα σημερινά οικονομικά, θεσμικά και λειτουργικά αδιέξοδα, που τους έχει εγκλωβίσει το συγκεντρωτικό Κράτος .

Περιέχει ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις πολιτικής που θα μας επιτρέψουν εφόσον υιοθετηθούν, να βάλουμε τις ισχυρές βάσεις για μια Ελλάδα που θα εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για πρόοδο, ευημερία, καλύτερη καθημερινότητα σε κάθε πολίτη της, ανεξάρτητα σε ποιο τόπο της Πατρίδας μας ζει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Το Σώμα των μελών του Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ υιοθέτησε το παραπάνω κείμενο πολιτικών θέσεων και προτάσεων , που αποτελούν το περιεχόμενο του ψηφίσματος του Συνεδρίου της Αλεξανδρούπολης.

Β) Αμέσως μετά το Συνέδριο , θα προχωρήσουμε άμεσα σε συναντήσεις της Ε.Ε. της Κ.Ε.Δ.Ε. με την Κυβέρνηση , τους πολιτικούς αρχηγούς και τον Πρόεδρο της Βουλής , προκειμένου να ενημερωθούν για τα αιτήματά μας και την απαίτησή μας για αύξηση των ΚΑΠ μέσω του προϋπολογισμού του 2026, σε ύψος τουλάχιστον 4,5 δις ευρώ, αποκλειστικά για τους Δήμους.

Γ) Να παραστεί η Ε.Ε. της Κ.Ε.Δ.Ε. στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026.

Δ) Να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αιρετών προ της Βουλής κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού, καθώς και να προχωρήσουμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων κατά την ημέρα εκείνη.

Ε) Να πραγματοποιηθούν Γενικές Συνελεύσεις στις ΠΕΔ όλης της χώρας , προκειμένου να αποφασισθούν δράσεις ενημέρωσης των πολιτών των τοπικών κοινωνιών.

ΣΤ) Το Συνέδριο εξουσιοδοτεί το της ΚΕΔΕ να επανεκτιμήσει και επανακαθορίσει την αγωνιστική τακτική της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Με την ενότητα και την αποφασιστικότητά μας θα διεκδικήσουμε να γίνει πράξη το μήνυμά μας .

Επιτέλους Αυτοδιοίκηση !!!

Ισχυροί Δήμοι κάθε μέρα δίπλα στην πολίτη !!!

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.