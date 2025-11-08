Λογαριασμός
Μαρινάκης για επίθεση στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και «Ομάδας Αλήθειας»: Η αλήθεια ενοχλεί

«Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

«Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδας Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο. Η αλήθεια ενοχλεί. Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μετά την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας».

