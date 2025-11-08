Μαρινάκης για επίθεση στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και «Ομάδας Αλήθειας»: Η αλήθεια ενοχλεί

«Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδας Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο. Η αλήθεια ενοχλεί. Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μετά την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας».

Η επίθεση στα γραφεία του @ellada24 & της @omadaalithias είχε στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο.Η αλήθεια ενοχλεί. Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα 1φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει & θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. November 8, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.