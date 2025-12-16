Λογαριασμός
Συνελήφθη ανήλικος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ μετά από καταδίωξη στο Χαλάνδρι

Ο 16χρονος οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει, μπαίνοντας ανάποδα σε στενά της περιοχής 

UPDATE: 09:39
ΟΠΚΕ

Του Μάκη Συνοδινού 

Ανήλικος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ συνελήφθη στο Χαλάνδρι, μετά από καταδίωξη, τα ξημερώματα της Τρίτης. 

Συγκεκριμένα, στις 4 τα ξημερώματα, στην περιοχή του Χαλανδρίου, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν σήμα σε όχημα να σταματήσει. Εκτός του οδηγού, επέβαιναν και άλλα 5 ανήλικα άτομα. 

Ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε, ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει, μπαίνοντας ανάποδα σε στενά της περιοχής και ακολούθησε καταδίωξη

Όταν οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, διαπίστωσαν πως ο οδηγός είναι 16χρονος και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. 

Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια και του βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση, η οποία στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή. 

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 15χρονος συνεπιβάτης του οχήματος είχε πάνω του επιμελώς κρυμμένο ένα κουζινομάχαιρο και συνελήφθη επίσης. 

Οι υπόλοιπο 4 συνεπιβάτες, αφέθηκαν ελεύθεροι. 

