Αναπάντεχο πακέτο μέτρων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το απόγευμα στη Βουλή

Τι θα πει σήμερα από τη Βουλή ο πρωθυπουργός - Εκτός από το πακέτο μέτρων, θα αναφερθεί και στους αγρότες - Η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια

Κυριάκος Μητσοτάκης

Αναπάντεχο πακέτο μέτρων αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα το απόγευμα από τη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για το στεγαστικό

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, θα υπάρξει μια διεύρυνση της βάσης για την επιδότηση ενοικίου, δηλαδή θα είναι περισσότεροι οι δικαιούχοι, ενώ θα ανακοινωθεί και επιβολή φόρου για όσους κρατούν κλειστά τα διαμερίσματά τους. Παράλληλα, θα υπάρξει μεγαλύτερη επιδότηση στο πρόγραμμα για την ανακαίνιση, με το ποσοστό να ξεπερνά το 50%.

Ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην ομιλία του, περί τις 7 το απόγευμα και στο αγροτικό

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει πως η πόρτα του Μαξίμου παραμένει ανοιχτή για το διάλογο αλλά με ανοιχτούς δρόμους. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για το πετρέλαιο και την ενέργεια, ωστόσο υπάρχει κόκκινη γραμμή στο να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. 
 

