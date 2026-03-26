της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού βρίσκεται στο επίκεντρο των αποφάσεων που θα λάβει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο. Το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό της αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 40 - 50 ευρώ και τη διαμόρφωσή του στα 920 - 930 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019 μέχρι σήμερα υπερβαίνει τον αντίστοιχο πληθωρισμό, κάτι που συνεπάγεται ότι το πραγματικό εισόδημα των χαμηλόμισθων έχει ενισχυθεί.

Στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου βρίσκονται, βεβαίως, οι διεθνείς εξελίξεις με επίκεντρο την πολεμική σύγκρουση σε Ιράν και Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να τονίσει για άλλη μια φορά την αξία της πολιτικής σταθερότητας μέσα σε ένα τόσο ρευστό και απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Η κυβέρνηση, πάντως, καλείται να διαχειριστεί μια σειρά από μέτωπα στο εσωτερικό, καθώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παραμένου στο προσκήνιο δύσκολες υποθέσεις, όπως αυτή των Τεμπών, οι υποκλοπές και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην υπόθεση των Τεμπών, η πολυαναμενόμενη έναρξη της δίκης συνοδεύτηκε με τον αρνητικό αντίκτυπο από τις εικόνες της δικαστικής αίθουσας και τις αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε αρκετός χρόνος για προετοιμασία και παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί σε όλους τους τόνους ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διεξαχθεί η δίκη με τους καλύτερους δυνατούς όρους, το αποτέλεσμα κατά κοινή ομολογία ήταν πολύ χαμηλότερο των προσδοκιών. Μάλιστα, η διαπίστωση του υπουργού Ναυτιλίας κ. Βασίλη Κικίλια ότι η αίθουσα «δεν πληροί της προϋποθέσεις», προκάλεσε και ενδοκυβερνητική αναταραχή, καθώς ήταν σε διαφορετική γραμμή από την επίσημη διαβεβαίωση ότι έγινε ό,τι ήταν αναγκαίο και ότι τα όποια προβλήματα προέκυψαν από κακή διαχείριση και έλλειψη συντονισμού.

Οσον αφορά τις υποκλοπές, η νέα δήλωση του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, μετά την καθαρογραφή της απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, δείχνουν ότι το θέμα θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την επικαιρότητα. «Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος. Θα παρουσιάσω την υπόθεσή μου ενώπιον εθνικών, περιφερειακών και διεθνών θεσμών, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης για παρέμβαση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Ντίλιαν. Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε στις αρχές της εβδομάδας ότι το κόμμα του θα καταθέσει και νέο αίτημα για εξεταστική επιτροπή στη Βουλή. Από την κυβέρνηση επαναλαμβάνουν ότι με διάταξη του Αρείου Πάγου έχει προσδιοριστεί ότι δεν υπάρχει στην υπόθεση ευθύνη κρατικού λειτουργού, ενώ υπογραμμίζουν ότι ο κ. Ντίλιαν έχει κριθεί σε πρώτο βαθμό ένοχος για την υπόθεση αυτή. Και «ένοχος ένοχον ου ποιεί», όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης (MEGA).

Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αναμένεται στη Βουλή το προσεχές διάστημα και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αφορά μια σειρά από στελέχη της πλειοψηφίας. Στην κυβέρνηση περιμένουν να δουν τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η δικογραφία, ενώ με βάση της διαχείρισης που έγινε όταν έφτασε στη Βουλή η πρώτη δικογραφία, θα πρέπει να αναμένεται ότι σε περίπτωση εμπλοκής κυβερνητικών στελεχών, θα τεθούν εκτός κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μία ακόμα υπόθεση που παράγει πολιτικό «θόρυβο» με αρνητικό πρόσημο για την κυβερνητική πλειοψηφία.

Πηγή: skai.gr

