Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης εξουσιοδοτήθηκε ομοφώνως από τη Διάσκεψη των Προέδρων να παρέχει βοήθεια και οικονομικά και θεσμικά, όπου απαιτηθεί, για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Επίσης, ομοφώνως αποφασίστηκε η Βουλή να βοηθήσει στην πλήρη ανακαίνιση και επέκταση του τμήματος επειγόντων του νοσοκομείου της αεροπορίας, ενώ οι συνταξιούχοι υπάλληλοι της Βουλής θα έχουν δικαίωμα νοσηλείας στο νοσοκομείο.

Σχετικά με την επιστολή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ προς τον πρόεδρο, εκείνος θα τη μεταβιβάσει στον πρόεδρο της επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να αποφασίσουν τα μέλη της, αν χρειάζεται να παρατείνουν τη διάρκειά της.

