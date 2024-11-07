Κασσελάκης: Ζητώ άμεση ενημέρωση για τον ακριβή αριθμό των συνέδρων

«Ζητώ άμεση ενημέρωση. 24 ώρες πριν από την έναρξη του Συνεδρίου, ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των συνέδρων;» ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης για το αυριανό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη στο Χ:

«Ζητώ άμεση ενημέρωση.

24 ώρες πριν από την έναρξη του Συνεδρίου, ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των συνέδρων;

Η πιστοποίηση των συνέδρων γίνεται με mail στον καθένα ξεχωριστά, χωρίς γνώση των αρμόδιων ΟΜ, για να μην μπορούν να αντιπαραβάλλουν τα ονόματα με τις λίστες των πραγματικά εκλεγμένων συνέδρων.

Με άλλα λόγια, αφού δεν κατάφεραν να καλύψουν τη διαφορά κόβοντας συνέδρους, τώρα προσθέτουν και πρόσωπα που δεν εξελέγησαν!

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπό κατάληψη.

Πάνε για «συνέδριο 1961», στο οποίο θα είναι σύνεδροι και τα δέντρα.

Να είστε όλοι οι νόμιμα εκλεγμένοι σύνεδροι αύριο στον χώρο του Συνεδρίου, στις επάλξεις.

Είμαστε περισσότεροι.

Η Δημοκρατία είναι η απάντησή μας.»

