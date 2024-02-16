Σοκαρισμένος από την είδηση θανάτου του αρχηγού της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δηλώνει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα αγγλικά, στο X. «Έδωσε τη ζωή του αγωνιζόμενος για τα δημοκρατικά δικαιώματα και κατά της καταπίεσης» τονίζει.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκφράζει τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

«Σοκαρίστηκα μαθαίνοντας την είδηση του θανάτου του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος έδωσε τη ζωή του αγωνιζόμενος για τα δημοκρατικά δικαιώματα και κατά της καταπίεσης. Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης.

Appalled to learn the news of the death of 🇷🇺 opposition leader, Alexei Navalny, who gave his life fighting for democratic rights & against oppression. My most sincere condolences to his family & loved ones. — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 16, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.