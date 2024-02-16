Λογαριασμός
Κασσελάκης: Ο Ναβάλνι έδωσε τη ζωή του αγωνιζόμενος για τα δημοκρατικά δικαιώματα και κατά της καταπίεσης

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκφράζει τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Ναβάλνι

Κασσελάκης

Σοκαρισμένος από την είδηση θανάτου του αρχηγού της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δηλώνει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα αγγλικά, στο X. «Έδωσε τη ζωή του αγωνιζόμενος για τα δημοκρατικά δικαιώματα και κατά της καταπίεσης» τονίζει.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκφράζει τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

«Σοκαρίστηκα μαθαίνοντας την είδηση του θανάτου του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος έδωσε τη ζωή του αγωνιζόμενος για τα δημοκρατικά δικαιώματα και κατά της καταπίεσης. Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης.

