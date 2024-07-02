Αποφασισμένος να προχωρήσει με την «εξυγίανση» και τον «εκσυγχρονισμό» του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δελτίο ειδήσεων του ALPHA ενόψει των συνεδριάσεων των κομματικών οργάνων τις επόμενες ημέρες. Ο ίδιος τόνισε ότι όποιος διαφωνεί με αυτό, θα πρέπει να αναζητήσει «εναλλακτικές», ενώ παράλληλα σημείωσε ότι αν κάποιος έχει διαφωνία σε πολιτικά ζητήματα, αυτά θα μπορέσουν να συζητηθούν στις επερχόμενες συνεδριάσεις.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολίασε την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, κάνοντας λόγο για μια «στρατηγική » που « βασίζεται στην μισαλλοδοξία » και την « επιστροφή στο παρελθόν ». Την ίδια ώρα, είπε ότι ο Αντώνη Σαμαράς παρότι χαρακτήρισε «αξιοθρήνητη» την αξιωματική αντιπολίτευση, φάνηκε να συμφωνεί με τις προτάσεις της για το ΦΠΑ και την καταπολέμηση των καρτέλ.

Ερωτηθείς για το ζήτημα του « μαύρου χρήματος » και κατά πόσο του έχει προταθεί να πάρει μαύρα ποσά, είπε ότι του το έχει προταθεί ως «ιδέα» για να βρει άλλους πόρους, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει έρθει κάποιος να του δώσει «σακούλα με χρήματα».

Για την «Αυγή»

Όσον αφορά την Αυγή, εξήγησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «μπαίνει μέσα κάθε χρόνο ένα εκατομμύριο», εξαιτίας της μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης και δεν μπορεί να λειτουργήσει, γι' αυτό κάλεσε και πάλι τον κόσμο και τους βουλευτές του κόμματος να προχωρήσουν σε δωρεές.

Ο κ. Κασσελάκης σημείωσε ότι θα γίνουν ανακοινώσεις στα όργανα τις επόμενες ημέρες σχετικά με το κλείσιμο του ημερήσιου φύλλου της και επεσήμανε ότι η κρατική χρηματοδότηση μειώθηκε κατά πολύ.

Παράλληλα, είπε ότι η Αυγή μπορεί να συνεχίσει να παράγει δημοσιογραφικό έργο, αλλά στο site.

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Σχετικά με το ζήτημα που προέκυψε με τον Αλέξη Τσίπρα υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να σταματήσει η συζήτηση για την όποια «συγκόλληση» και έκανε λόγο για κίνδυνο «ρευστοποίησης» του ΣΥΡΙΖΑ σε μια πιθανή συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας μια «έντιμη στάση» από όλα τα στελέχη του κόμματος, συμπεριλαμβανομένου του προκατόχου του, δηλαδή όπως είπε, τώρα που η «αξιωματική αντιπολίτευση μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο κατάφερε να διατηρήσει το ρόλο της και με διαφορά» από το ΠΑΣΟΚ, οπότε δικαιούται να είναι η ηγέτιδα δύναμη σ' αυτές τις συνεννοήσεις» και ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι «ο ηγέτης της οποιασδήποτε συνεννόησης».

Στο πλαίσιο αυτό, απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο για νέες εσωκομματικές εκλογές για πρόεδρο και υπογράμμισε ότι αυτό που προέχει είναι να προχωρήσουν οι κομματικές διαδικασίες και κυρίως το καταστατικό συνέδριο, διαμηνύοντας σε «όσους διαφωνούν» ότι τα «όργανα θα αλλάξουν» και οι «αλλαγές φέρνουν τριβές». Ωστόσο, όπως είπε, όσοι τον αμφισβητούν για τις πολιτικές θέσεις που έχει εκφράσει, μπορούν να τις συζητήσουν, αλλά «αν διαφωνούν με την ιδέα ότι το κόμμα πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να εξυγιανθεί», τότε δεν πρόκειται να συμφωνήσουν ποτέ, «διότι αυτά πρέπει να γίνουν».

«Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να βρουν μια εναλλακτική για τους εαυτούς τους», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι προτεραιότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει ένα «ξεκάθαρο κυβερνητικό πρόγραμμα, με στελέχη που μπορούν να τα εφαρμόσουν ξεκάθαρα» και ως «ανεξάρτητο κόμμα» να μπορεί να πείσει τον κόσμο πως «αυτά που λέει, τα κάνει».

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική που άσκησε ο Παύλος Πολάκης ότι προέβαλε την προσωπική του ζωή και το πλούτο του, το οποίο στοίχισε στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Στ. Κασσελάκης είπε πως συμφωνεί, ωστόσο, εξήγησε πως με αυτόν τον τρόπο έκανε ουσιαστική αντιπολίτευση και έτσι κατάφερε να «ραγίσει την μιντιακή υπεροπλία του κ. Μητσοτάκη». «Αυτό είναι ένα κατόρθωμα , αυτό χρειάστηκε να επικοινωνήσουμε μέσω όλων των εκπομπών», είπε χαρακτηριστικά, ωστόσο τόνισε πως «αναλαμβάνει την ευθύνη, αν έκανε κακή εντύπωση» και δήλωσε πως θα το αλλάξει.

Κλείνοντας, ενόψει των κομματικών συνεδριάσεων των επόμενων ημερών είπε πως θα θέσει επί τάπητος ένα «ξεκάθαρο σχέδιο για το πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει ένα ανεξάρτητο, αυτόνομο, κυβερνητικό κόμμα, με αξιοκρατία, με εκσυγχρονισμό εσωτερικά». «Αν δεν φανεί ότι εμείς μπορούμε να φτιάξουμε το σπίτι μας, πώς θα εμπνεύσουμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε τη χώρα;», κατέληξε ο Στ. Κασσελάκης.

