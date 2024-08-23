Κασσελάκης: Να αποπεμφθεί άμεσα ο Γεωργιάδης για τη δήλωση ακραίου κυνισμού που έκανε

Την άμεση αποπομπή του Άδωνι Γεωργιάδη από την κυβέρνηση ζητά ο Στέφανος Κασσελάκης, αναφερόμενος σε δήλωση «ακραίου κυνισμού» που έκανε ο υπουργός Υγείας. «Η συγκεκριμένη δήλωση μπορεί να ‘’θεραπευτεί’’ μόνο με άμεση αποπομπή του» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.



«Κύριε Μητσοτάκη, η δήλωση του ακροδεξιού που κάνατε υπουργό υγείας ‘’η ασθενής έπαθε ανακοπή Κυριακή και τα Σαββατοκύριακα δεν υπάρχουν γιατροί, κανένα κράτος δεν μπορεί να έχει παντού ιατρούς’’ είναι ακραίο δείγμα κυνισμού. Ξέρω ότι με τον κ. Γεωργιάδη μοιράζεστε τον ίδιο κυνισμό και την ίδια έλλειψη ενσυναίσθησης (το είδαμε από τα Τέμπη ως την Πεντέλη), αλλά η συγκεκριμένη δήλωση μπορεί να ‘’θεραπευτεί’’ μόνο με άμεση αποπομπή του» τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης.

Κύριε Μητσοτάκη, η δήλωση του ακροδεξιού που κάνατε υπουργό υγείας «η ασθενής έπαθε ανακοπή Κυριακή και τα Σαββατοκύριακα δεν υπάρχουν γιατροί, κανένα κράτος δεν μπορεί να έχει παντού ιατρούς» είναι ακραίο δείγμα κυνισμού.

Ξέρω ότι με τον κ. Γεωργιάδη μοιράζεστε τον ίδιο κυνισμό… August 23, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.