Δένδιας: Τα νησιά δικαιούνται αιγιαλίτιδα ζώνη, δικαιούνται συνορεύουσα ζώνη, δικαιούνται ΑΟΖ

Τα νησιά δικαιούνται αιγιαλίτιδα ζώνη, δικαιούνται συνορεύουσα ζώνη, δικαιούνται Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και δικαιούνται υφαλοκρηπίδα, ξεκαθάρισε την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας, σε έμμεσο μήνυμά του στην Άγκυρα σε χαιρετισμό του στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Σύμη για τον Εορτασμό της 80ής Επετείου από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής Δωδεκανήσου, την 8η Μαΐου 1945.



Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή των Δωδεκανήσων καθορίζεται από την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία, την οποία είχα την τιμή να διαπραγματευτώ και να υπογράψω εν ονόματι της πρώτης Κυβέρνησης Μητσοτάκη, τόνισε.



Θέλω να υπογραμμίσω, σημείωσε ο Υπουργός Άμυνας, ότι για το μέγεθος των νησιών δεν υπάρχει διαφοροποίηση στη Σύμβαση. Δεν υπάρχουν διαφορετικά δικαιώματα αναλόγως του μεγέθους. Και οποιαδήποτε άποψη έξω από τα ανωτέρω, είναι τελείως εκτός του γενικά ισχύοντος Διεθνούς Δικαίου, και βέβαια είναι τελείως εκτός του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Ειδικότερα στον χαιρετισμό του, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι «αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ, στη Σύμη, για την 80ή Επέτειο της Απελευθέρωσής της. Στις 8 Μαΐου 1945, την ημέρα της λήξης του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου στην Ευρώπη, της νίκης της Δημοκρατίας εναντίον του ναζισμού και του φασισμού, εδώ στο Διοικητήριο της Σύμης, οι γερμανικές δυνάμεις υπέγραψαν την παράδοσή τους άνευ όρων. Αυτό υπήρξε η τελευταία πράξη του δράματος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου επί ευρωπαϊκού εδάφους. Γιατί λίγες ώρες πριν, στη Ρεμς της Γαλλίας, ο στρατηγός Γιοντλ και ο ναύαρχος Ντένιτς είχαν υπογράψει την άνευ όρων παράδοση της Γερμανίας ενώπιον του αρχιστρατήγου Αϊζενχάουερ».

«Η 8η Μαΐου, λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, ένα σημαντικό ορόσημο για όσες χώρες αγωνιστήκαμε εναντίον του ναζισμού και του φασισμού. Για τις χώρες δηλαδή αυτές που, με βαρύ τίμημα των λαών τους, επιτέλεσαν το ιστορικό τους καθήκον. Λέω πάντα ιδίως όταν απευθύνομαι σε ξένα ακροατήρια, ότι η Πατρίδα μας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο απώλεσε σχεδόν το 10% του πληθυσμού της. Γιορτάζουμε με υπερηφάνεια την Ημέρα Νίκης μαζί με αυτές τις χώρες που συνέβαλλαν στη νίκη κατά του ναζισμού και του φασισμού. Και, βέβαια, δεν συμπεριλαμβάνω στην ομάδα αυτών των χωρών όσες χώρες καιροσκοπικά στις αρχές του 1945 προσέτρεξαν τότε, με καθαρή πλέον την έκβαση του πολέμου, να κηρύξουν τον πόλεμο στη ναζιστική Γερμανία».

Ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι «η 8η Μαΐου εδώ στα Δωδεκάνησα ήταν το προοίμιο της Ένωσης με τον Εθνικό Κορμό, η οποία όμως χρειάστηκε προσπάθεια και χρόνο για να ολοκληρωθεί. Έγινε τρία χρόνια μετά, το 1948. Αποτέλεσμα ενός μακρού αγώνα, εθνικά δίκαιου και ιστορικά ώριμου. Γιατί τα Δωδεκάνησα, παρά τις μακρότατες περιόδους ξενικής κατοχής, δεν απώλεσαν και δεν απεμπόλησαν την ελληνική τους ταυτότητα και δεν εγκατέλειψαν την προσδοκία της Ένωσης με τη μητέρα Ελλάδα».

Ο υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι «η Σύμη έχει μια ιδιαίτερη θέση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Και οι θέσεις μας, τόσο για τη Σύμη, αλλά και για όλα τα νησιά του Αρχιπελάγους, είναι διαυγείς. Οι θέσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας, πέραν κομμάτων και κυβερνήσεων, είναι απόλυτα τεκμηριωμένες στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Μιας Σύμβασης που παράγει εθιμικούς κανόνες και για τα μη συμβαλλόμενα κράτη, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Χάγης. Στο άρθρο 121 (2) αυτής της Σύμβασης προβλέπεται ότι τα νησιά δικαιούνται αιγιαλίτιδα ζώνη, δικαιούνται συνορεύουσα ζώνη, δικαιούνται Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και δικαιούνται υφαλοκρηπίδα».

«Και η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή των Δωδεκανήσων καθορίζεται από την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία, την οποία είχα την τιμή να διαπραγματευτώ και να υπογράψω εν ονόματι της πρώτης Κυβέρνησης Μητσοτάκη» σημείωσε και πρόσθεσε: «Θέλω να υπογραμμίσω ότι για το μέγεθος των νησιών δεν υπάρχει διαφοροποίηση στη Σύμβαση. Δεν υπάρχουν διαφορετικά δικαιώματα αναλόγως του μεγέθους. Και οποιαδήποτε άποψη έξω από τα ανωτέρω, είναι τελείως εκτός του γενικά ισχύοντος Διεθνούς Δικαίου και βέβαια είναι τελείως εκτός του ευρωπαϊκού κεκτημένου».

Ο υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι «διαχρονικά το Αιγαίο υπήρξε χώρος δοκιμασίας της εθνικής μας ευθύνης και της εθνικής μας θέλησης. Προϊόν αυτής της εθνικής ευθύνης είναι η «Ατζέντα 2030», την οποία εφαρμόζουμε. Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που έγινε ποτέ. Στο κέντρο αυτής της μεταρρύθμισης είναι το νέο δόγμα αποτροπής. Ένα δόγμα που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες, τις σύγχρονες πλατφόρμες, αλλά και τη γεωγραφική διαμόρφωση του χώρου του Αιγαίου».

Κορωνίδα αυτού του νέου αποτρεπτικού σχεδιασμού, όπως τόνισε ο κ. Δένδιας, είναι η «Ασπίδα του Αχιλλέα». «Ένα σχέδιο που καλύπτει όλες τις σύγχρονες πιθανές απειλές. Μια ολιστική προσέγγιση που φιλοδοξεί να θωρακίσει την επικράτεια και να ενισχύσει την αποτρεπτική ισχύ της Πατρίδας μας» εξήγησε και συμπλήρωσε:

«Ό,τι κάνουμε και ό,τι εφαρμόζουμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εδράζεται στη βαθιά επίγνωση της αδιαμφισβήτητης ιστορικής αλήθειας. Το έχω επαναλάβει στο παρελθόν. Την αποτύπωσε σχεδόν 2.500 χρόνια πριν ο Θουκυδίδης στον Διάλογο μεταξύ των Μηλίων και των Αθηναίων: «Δυνατὰ δὲ οἱ προύχοντες πράσσουσι καὶ οἱ ἀσθενεῖς ξυγχωροῦσιν». Για να το πούμε στα νέα ελληνικά: «Οι ισχυροί κάνουν ό,τι τους επιτρέπει η δύναμή τους· και οι αδύναμοι ανέχονται ό,τι τους επιβάλλει η αδυναμία τους». Δεν ανήκω σε αυτούς που αγνοούν τη γεωπολιτική και αριθμητική πραγματικότητα. Θέλω όμως να είμαι μαζί σας απολύτως ειλικρινής. Δεν είναι ούτε εθνικά δυνατό ούτε συνταγματικά επιτρεπτό η χώρα να αποποιηθεί διά της παραιτήσεως από την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία και όσα αυτά της αποδίδουν».

«Και ουδείς, επαναλαμβάνω ουδείς, ανεξαρτήτως της ισχύος του, πρέπει να ελπίζει ότι οποτεδήποτε, υπό οιαδήποτε κυβέρνηση, οιουδήποτε κόμματος, η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει κάτι τέτοιο. Είναι σαφές ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες διαχρονικά θα κάνουν ό,τι χρειαστεί και απαιτηθεί. Ή όπως θα έλεγαν οι Αγγλοσάξονες: “whatever it takes”» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και τον Διοικητή ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου, παρακολούθησε τη Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Καστελλορίζου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄ και στη συνέχεια, την επιμνημόσυνη δέηση, την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο και την παρέλαση τμημάτων της 95 ΑΔΤΕ και μαθητών.

Εγκαίνια στο φυλάκιο Αγίου Φανουρίου

Νωρίτερα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εγκαινίασε το ανακαινισμένο Επιτηρητικό Φυλάκιο «Αγίου Φανουρίου». Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας υποδέχθηκαν στο Επιτηρητικό Φυλάκιο ο Διοικητής της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (95 ΑΔΤΕ) «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ» Υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης και ο Διοικητής της Διοίκησης Άμυνας Νήσου (ΔΑΝ) Σύμης Συνταγματάρχης (ΠΖ) Χαράλαμπος Κατηφόρης. Ακολούθησε η τελετή των εγκαινίων με τον αγιασμό, τον οποίο τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Καστελλορίζου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ και η αποκάλυψη επιγραφής.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας περιηγήθηκε στους χώρους του Φυλακίου, ενημερώθηκε για τη στελέχωσή του και συνομίλησε με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας.

Στον εορτασμό της Επετείου και στα εγκαίνια παρέστησαν, επίσης, οι Βουλευτές Βασίλειος-Νικόλαος Υψηλάντης ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, Ιωάννης Παππάς, Εμμανουήλ Κόνσολας, Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη, Γεώργιος Νικητιάδης (και ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής), ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος Σύμης Ελευθέριος Παπακαλοδούκας, ο Δήμαρχος Ρόδου και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου Αλέξανδρος Κολιάδης, ο Ηγούμενος Ιεράς Μονής Πανορμίτου Σύμης Αρχιμανδρίτης Αντώνιος Πατρός, εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας, φορέων, ξένων διπλωματικών αντιπροσωπειών και πλήθος κατοίκων.

Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθησαν, επίσης, οι δωρητές Ηρώ Βαχάρη και Λεωνίδας Καμπάνης.

Σε χαιρετισμό του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε:

«Είναι για μένα εξαιρετική τιμή να είμαι σήμερα εδώ. Ίσως μερικοί από εσάς ξέρετε ότι έχω μια αδυναμία στα ακριτικά μας Φυλάκια. Από τους Οθωνούς μέχρι την Παναγιά.

Κατά συνέπεια, η παρουσία μου σήμερα εδώ, στο Επιτηρητικό Φυλάκιο «Αγίου Φανουρίου» της ΔΑΝ (Διοίκησης Άμυνας Νήσου) Σύμης είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Και μάλιστα σε τι συγκυρία: την ημέρα της 80ής Απελευθέρωσης του νησιού και την ημέρα που γιορτάζουμε τη λήξη και τη νίκη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τη νίκη κατά των δυνάμεων του φασισμού και του ναζισμού.

Η Ελλάδα είναι σε ένα περίεργο γεωπολιτικό σταυροδρόμι και μάλιστα εδώ, στα ανατολικά της σύνορα, είναι απαραίτητη η διαρκής παρουσία των Ενόπλων μας Δυνάμεων.

Και η προσφορά της κυρίας Βαχάρη και του κυρίου Καμπάνη είναι και ουσιαστική αρωγή σε αυτούς που υπερασπίζουν αυτά τα σύνορα και εκτελούν το υψηλό καθήκον και το λειτούργημα της προάσπισης του Έθνους. Αλλά είναι και απόδειξη ενός ευρύτερου γεγονότος, ενός πατριωτικού αισθήματος, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο.

Θα ήθελα να είμαι ειλικρινής μαζί σας, αφού σας περιγράψω αυτό που η χώρα αντιμετωπίζει με απλούς αριθμούς.

Έχει εκφραστεί σαφής, εκδηλωμένη απειλή εναντίον της Πατρίδας μας εννεαπλάσιου μεγέθους και δαπανά δεκαπλάσιο από τον δικό μας προϋπολογισμό.

Άρα, η προσπάθεια όλων μας είναι απαραίτητη συνθήκη της εθνικής μας επιβίωσης. Είναι επένδυση στην ασφάλεια της Πατρίδας και είναι επένδυση στο κοινό μας μέλλον.

Πέρυσι, ξεκινήσαμε στο Υπουργείο μια μεγάλη προσπάθεια, το 2024, να ενεργοποιήσουμε κάτι που υπάρχει μέσα στην κάθε Ελληνίδα, πιστεύουμε, και στον κάθε Έλληνα, τον πατριωτισμό που οδηγεί στη δωρεά προς την Πατρίδα.

Από 350.000 ευρώ δωρεές το 2023, ανεβήκαμε στα 23,5 εκατ. ευρώ το 2024. Αυτά τα χρήματα μάς επέτρεψαν σε μεγάλο βαθμό να αναμορφώσουμε τις υποδομές που επιτρέπουν την καλύτερη διαβίωση αυτών που υπηρετούν την Πατρίδα.

Θα ήθελα, κυρία Βαχάρη και κύριε Καμπάνη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Όχι μόνο για τη δωρεά, αλλά κυρίως για το παράδειγμα, διότι αυτό έχει σημασία. Η μόχλευση του παραδείγματος. Και ο φίλος σας Βασίλης Πατέρας, ο οποίος βρίσκεται πάλι εδώ, έχει δώσει επίσης το ίδιο παράδειγμα και με τη δική του προσφορά, και πολλοί άλλοι σημαντικοί Έλληνες.

Και θα ήθελα να παρακαλέσω γενικά την ελληνική κοινωνία να ενστερνιστεί αυτό το παράδειγμα. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας και δεν είναι βέβαιον ότι επαρκεί το υστέρημα του Έλληνα φορολογουμένου, το οποίο χρησιμοποιούμε.

Θα ήθελα, τελειώνοντας, εδώ σήμερα να εκφράσω ένα αίσθημα υπερηφάνειας. Ένα αίσθημα υπερηφάνειας για τα στελέχη, για τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν την Πατρίδα μας, υπηρετούν τις Ένοπλες Δυνάμεις, και μάλιστα με θάρρος, με αφοσίωση και με αυταπάρνηση, μακριά από τις οικογένειές τους.

Σε μια εποχή που οι ανεξάρτητες δημοκρατίες απειλούνται από τον αυταρχισμό και τον αναθεωρητισμό, θυμίζοντας σε όλους μας, μάλιστα, μια ημέρα σαν τη σημερινή, μια ημέρα ήττας ακριβώς αυτού του αυταρχισμού, του φασισμού, του ναζισμού, ότι η ελευθερία στην οποία μεγαλώσαμε όλοι δεν είναι με κανέναν τρόπο δεδομένη.

Πρέπει να αγωνιστούμε και να συνεισφέρουμε για να διατηρήσουμε αυτή την ελευθερία για τις επόμενες γενιές, όπως αγωνίστηκαν οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας για να την παραδώσουν σε εμάς.

Νομίζω εδώ, στα ανατολικά μας σύνορα, αυτό καθίσταται περισσότερο διαυγές.

Σας ευχαριστώ θερμά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.