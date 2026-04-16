Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη για το Στενό του Ορμούζ και συνάντηση με Γκίλφοϊλ αύριο για Μητσοτάκη

Μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Παλαιστινιακής Αρχής

Στην τηλεδιάσκεψη ηγετών για το Στενό του Ορμούζ που διοργανώνουν ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, θα συμμετάσχει αύριο στις 15.00, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Στις 16.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στις 18.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Παλαιστινιακής Αρχής Hussein al-Sheikh.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Στενά του Ορμούζ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πρωθυπουργός
