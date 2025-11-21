Κακλαμάνης για επίθεση Ρουβίκωνα σε Σιμόπουλο: «Καταδικάζω με θυμό»

Την καταδίκη του για την επίθεση των μελών του Ρουβίκωνα στο γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου εκφράζει με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Καταδικάζω με θυμό και σθένος την επίθεση του Ρουβίκωνα στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου, τονίζοντας την ανάγκη να μπει επιτέλους τέλος σε παρόμοια φαινόμενα.

Όσα τρικάκια κι αν πετάξουν κάποιοι, όσα συνθήματα κι αν γράψουν στους τοίχους του γραφείου οποιουδήποτε βουλευτή του ελληνικού Κοινοβουλίου, η βίαιη νοοτροπία και οι τραμπουκισμοί δεν φοβίζουν κανέναν. Η δημοκρατία θα είναι πάντα πιο ισχυρή».



Πηγή: skai.gr

