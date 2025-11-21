Με τρικάκια ο Ρουβίκωνας στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Στράτου Σιμόπουλου

Επίθεση στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή της ΝΔ στην Α' Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν νωρίτερα σήμερα μέλη της ομάδας Ρουβίκωνας.

Σε δήλωσή του ο κ. Σιμόπουλος ανέφερε: «Για πολλοστή φορά, εν ώρα λειτουργίας, το γραφείο μου έγινε στόχος με τρικάκια και συνθήματα από μασκοφόρους. Αυτή η φορά από τον Ρουβίκωνα. Η σημερινή επίθεση μπορεί να χαρακτηριστεί ως 'ήπια' συγκρινόμενη με την προηγούμενη με γκαζάκια στο σπίτι μου. Η δικαιολογία αυτή τη φορά ήταν 'τα Τέμπη'.

Από πίσω, όμως, σίγουρα κρύβεται και η απέχθεια τους για τις πολιτικές μου απόψεις, οι οποίες έχουν πάντα πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο. Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει δεν πτοούμαι».

Σε ανακοίνωσή της η ΝΔ αναφέρει: «Η επίθεση του Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Στράτου Σιμόπουλου είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων. Κανέναν δεν φοβίζουν, κανέναν δεν πτοούν. Η Δημοκρατία μας είναι πολύ πιο ισχυρή από τις επιθέσεις τους».

Πηγή: skai.gr

