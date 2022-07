Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της παράστασης στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Νίκος Γιατρομανωλάκης αποχώρησαν από το Μέγαρο Χορού έχοντας την πληροφορία ότι θα υπάρξει διαμαρτυρία για την αποφυλάκιση Λιγνάδη, όπως αναφέρει το eleftheriaonline.gr.

Το δικό τους μήνυμα σχετικά με την αποφυλάκιση του Δημήτρη Λιγνάδη έστειλαν χθες το βράδυ χορευτές από την σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Μετά την λήξη της παράστασης αναρτήθηκε πανό που ανέγραφε «Rapists must be in jail», δηλαδή «Οι βιαστές πρέπει να είναι στη φυλακή».

Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της παράστασης, τόσο η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, όσο και ο υφυπουργός Νίκος Γιατρομανωλάκης αποχώρησαν από το Μέγαρο Χορού έχοντας την πληροφορία ότι θα υπάρξει αυτή η μορφή διαμαρτυρίας, όπως αναφέρει το eleftheriaonline.gr.

Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, έγραψε στο Facebook:

«Η κα Μενδώνη δεν χρειαζόταν να φύγει άρον άρον από την παράσταση στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, για να μην βρεθεί αντιμέτωπη με το σύνθημα της βελγικής καλλιτεχνικής ομάδας Peeping Tom: 'οι βιαστές πρέπει να είναι φυλακή'.

Μπορούσε απλά να σηκώσει το δικό της πανό: 'τον διόρισα δίχως διαγωνισμό, τον κάλυψα όσο μπορούσα, αμφισβήτησα τα θύματα και τώρα απλά κάνω την ανήξερη'.

Η κυβέρνηση είναι έκθετη και η κα Μενδώνη συμμέτοχη σε μια πρωτοφανή υπόθεση συγκάλυψης».

Πηγή: skai.gr

