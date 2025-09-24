«Στην προσεχή παρέλαση της Θεσσαλονίκης, την 28η Οκτωβρίου θα δείτε μια άλλη παρέλαση. Έναν Στρατό, ο οποίος έχει κάποιες δυνατότητες διαφορετικές από τις παλαιές. Η ελληνική κοινωνία θα δει στο που είμαστε και στο που πάμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας κατά την επεξεργασία του σχεδίου νόμου για την «Έγκριση σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» και την εν συνεχεία υποστήριξή τους» στην Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών της Βουλής.

Ο κ. Νίκος Δένδιας, παράλληλα, έκανε γνωστό ότι «την Δευτέρα θα πάω στην Ιταλία και η πρόθεσή μας είναι και ελπίζω να τα καταφέρουμε να υπογράψουμε ένα Μνημόνιο συνεννόηση με την Ιταλική πλευρά για τις Bergamini». Ο υπουργός διευκρίνισε πως «δεν πρόκειται για αγορά, αλλά ότι θα υπογράψουμε ένα Μνημόνιο έναρξης διαπραγματεύσεων, καθώς έχει τελειώσει η επιθεώρηση των πλοίων αυτών από το Πολεμικό μας Ναυτικό» Ο κ. Δένδιας μάλιστα εξέφρασε την εκτίμησή του για την επίτευξή αυτού του στόχου λέγοντας ότι «επειδή υπάρχει ένα πλαίσιο συνεννόησης ελπίζω ότι αυτό θα είναι επιτυχές. Είναι για δύο συν δύο ιταλικά βαπόρια. Τα δύο καταρχήν και μετά όταν η Ιταλία αποδεσμέυσει τα άλλα δύο». Εάν αυτό το καταφέρουμε, είπε ο κ. Δένδιας «θα πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία, καθώς σε ελάχιστο χρόνο θα αποκτήσουμε πλέον το πιο ισχυρό και σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στην Ιστορία μας».

Σχετικά με την έγκριση των σχεδίων για την απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας και την αναβάθμισης των τριών προηγουμένων Belharra Standard 2 στο ίδιο επίπεδο Standard 2++ ο υπουργός είπε ότι αυτό «τις μετατρέπει στις πιο προηγμένες φρεγάτες που υπάρχουν στον πλανήτη».

Για την ανάγκη εκσυγχρονισμού των τριών προηγούμενων φρεγατών Belharra ο υπουργός υπενθύμισε πως «η διαπραγμάτευσή τους ξεκίνησε το 2020 ως ένα συμπληρωματικό παρακολούθημα της συμφωνίας με τους Γάλλους. Σήμερα η πραγματικότητα στον πλανήτη έχει αλλάξει δραματικά και η σύγκριηση με το 2020 έχει όσο με τον μεσαίωνα». Επισήμανε ότι «η υπερπληθώρα ζήτησης και η μηδενική προσφορά που υπάρχει σήμερα είναι κάτι που θα πρέπει να το συνεκτιμήσετε και να μην ομιλούμε εκτός της τρέχουσας πραγματικότητας. Το ότι δέχθηκαν οι Γάλλοι να αλλάξουμε τις προδιαγραφές των πλοίων αυτών οφείλεται ότι άλλαξε η πραγματικότητα, καθώς έχουν γίνει στο μεταξύ τρείς πόλεμοι. Και δεν είναι δυνατόν να ζητήσουμε την παραγγελία μιας νέας φρεγάτας με τις προδιαγραφές που υπήρχαν πριν από αυτούς τους τρείς πολέμους».

Ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι «η αξία ενός πλοίου δεν είναι το σκαρί του, αλλά οι δυνατότητές τους στα συστήματα που φέρει όπως τα anti - droons και η αντιμετώπιση των πολλαπλών απειλών». Το πολεμικό Ναυτικό μας είπε ο υπουργός «πήρε ένα πλοίο (εν. τις Belharra Standard 2) και τις μετατρέπει στις πιο προηγμένες φρεγάτες που υπάρχουν στον πλανήτη».

Για το κόστος, ο υπουργός κάλεσε τα κόμματα να κοιτάξουν και να συγκρίνουν «το ποσό που πρόσφατα συμφώνησαν οι Νορβηγοί για να αγοράσουν πλοία». Υπενθύμισε ότι « το 2020, η Naval Group ήταν τότε σε εξαιρετική δύσκολη θέση γιατί είχε ματαιωθεί η παραγγελία υποβρυχίων από τους Αυστραλούς, γι' αυτό και οι Γάλλοι τότε έδωσαν ένα πολύ μεγάλο ποσό έκπτωσης» Παρ΄όλα αυτά επισήμανε ο κ. Δένδιας «οι Γάλλοι διατήρησαν την βασική τιμή».

Αναφορικά με το προστιθέμενο τίμημα που προκύπτει σε σχέση με αυτό των τριών προηγούμενων φρεάτων Belharra Standard 2 (από τα 719,6 εκατ. ευρώ στο 790 εκατ. ευρώ) ο υπουργός ανέφερε ότι «η φρεγάτα τύπου Standard 2++ στην πραγματικότητα είναι ένα άλλο πλοίο σε δυνατότητες» και διευκρίνισε πως «η δυνατότητα άσκησης προαίρεσης ( option) που υπήρχε για την τέταρτη φρεγάτα αφορούσε την υποχρέωση της Γαλλίας να μας πουλήσει μια φρεγάτα τύπου επιπέδου Standard 2 και όχι Standard 2++ που κατά την κρίση του ΠΝ απαιτείται για να αντιμετωπίσει την σημερινή πραγματικότητας και τις απειλές που υπάρχουν» και «θα ήταν εγκληματικό να αγοράσουμε μια φρεγάτα τύπου Standard 2 που είναι η αλήθεια ότι δεν μας επαρκεί για την αντιμετώπιση της εθνικής μας άμυνας».

Σχολιάζοντας την κριτική περί υπερεπενδύσεων σε αυτό το πρόγραμμα των φρεάτων Belharra και εάν αυτές κινδυνεύουν από το πληγούν από ένα drons μικρότερης αξίας , ο κ. Δένδιας είπε ότι «ναι, η φρεγάτα μπορεί να αντιμετωπίσει τα anti- drones, μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό της όπως και πολλαπλές απειλές δημιουργώντας μια ομπρέλα» σημειώνοντας ότι ειδικά για τις απειλές των drons "ένα από τα πρώτα μελήματα ήταν να κατασκευάσουμε τον «Κένταυρο» το δικό μας anti- drones σύστημα που η αξία του αποδείχθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα και το έχουν όλες οι φρεγάτες του ΠΝ μας, πρόκειται για ένα anti- drones σύστημα που είναι ειδικά παραμετροποιημένο σε συγκεκριμένες αποστολές» που μπορούμε να δεχθούμε.

Ο υπουργός, ανέφερε ότι στην Σύμβαση υπάρχουν ρήτρες καθυστέρησης όπως σε κάθε σύμβαση. Η αναβαθμίσεις των τριών φρεγατών θα γίνουν εδώ στην χώρα μας και αυτό είναι τμήμα της συμφωνίας. Διευκρίνισε ότι η πρόβλεψη στην συμφωνία από το 12% έχει ανέλθει στο 25% για την εγχώρια εμπλοκής κατασκευών.

Ο κ. Δένδιας είπε πως η χώρα μας θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα ELSA, ενώ σχετικά με το πρόγραμμα SAFE ζήτησε από τα κόμματα «να μην το αντιμετωπίζετε σαν να είναι δωρεάν λεφτά τα οποία χάνουμε. Το SAFE δεν είναι δωρεάν, είναι δάνειο. Η Ελλάδα έχει δεδομένο δημοσιονομικό χώρο» Επισήμανε πως μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία δεν έχουν μπει καθόλου στο δανειακό σκέλος του SAFE, αλλά μόνο στον μηχανισμό. Εμείς μπήκαμε σύμφωνα με το δανειακό περιθώριο που έχουμε σύμφωνα με το δημοσιονομικό μας περιθώριο. Μην εκλαμβάνετε το SAFE ως κάτι που ήταν τσάμπα και το χάσαμε» γι΄ αυτό εξήγησε «όταν το υπουργείο Οικονομικών έδωσε 1,2 εκατ ευρώ προσθέσαμε ακριβώς εξοπλιστικά προγράμματα σε αυτό το ύψος»

Ο υπουργός απαντώντας σε γενικότερες αναφορές σε σχέση με τις ΕΔ ανέφερε ότι στο σκέλος των αμοιβών των στελεχών έχουμε κάνει «σημαντικές αυξήσεις από εξοικονομήσεις μέσα από το Υπουργείο και στα ειδικά στα πληρώματα του στόλου έχουν δοθεί δύο επιπρόσθετα επιδόματα και τα πληρώματα που είναι στην Ερυθρά Θάλασσα είναι ικανοποιημένα. Παράλληλα ανέφερε πως τις επόμενες ημέρες θα γίνει η παρουσίαση του μεγαλύτερου στεγαστικού προγράμματος από την ίδρυση του ελληνικού Κράτους και θα καλύψει το σύνολό του τις ανάγκες των ΕΔ.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτρης Χούπης απαντώντας σε ερωτήματα και αναφορές βουλευτών σχετικά με τις υπό συζήτηση των σχεδίων συμβάσεων ανέφερε ότι η προαίρεση της προηγούμενης συμφωνίας δεν ασκήθηκε μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, καθώς οι σημερινές δυνατότητες τότε δεν ήταν διαθέσιμες, αλλά ούτε υπήρχαν τα διδάγματα των πολέμων και της συμμετοχής του ΠΝ από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΔΑ». Το σημαντικό της τροποποίησης της σύμβασης, είπε ο αρχηγός είναι ότι «δεν παίρνουμε ένα τέταρτο εκσυγχρονισμένο πλοίο, αλλά ανασχεδιάστηκε και ο ΚΙΜΩΝ και οι άλλες δύο φρεγάτες που επανασχεδιάστηκαν για να γίνουν από Standard 2 σε Standard 2++. Το ποσοστό της ελληνικής βιομηχανίας ανέρχεται στο 25% και για τις δύο συμβάσεις. Η Naval Group έχει έως τώρα 130 συμβάσεις με 70 ελληνικές εταιρείες. Όλες οι αναβαθμίσεις θα γίνουν στην Ελλάδα από αυτή του ΚΙΜΩΝΑ έως του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ και θα πραγματοποιούνται στις περιόδους ακινησίας τους. Το support των τεσσάρων πλοίων συνολικά αυξάνεται μέχρι το μισό του 2030. Ο κ. Χούπης, σημείωσε πως υπάρχει η δυνατότητα να φέρουν βλήματα ENSIEM ακόμα και εάν τελικά δεν προκύψει το βλήμα από το πρόγραμμα ELSA. Ο αρχηγός δεσμεύτηκε εάν θελήσουν τα μέλη της Επιτροπής να αναλύσει πλήρως και διεξοδικά σε απόρρητη συνεδρίαση τις επιχειρησιακές δυνατότητες που θα έχουν οι φρεγάτες αυτές αρκούμενος να πει ότι «συμπεριλαμβάνονται η αντιμετώπιση όλων των σύγχρονων απειλών, ενώ υποστηρίζεται και η νέα δομή δυνάμεων».

Ο αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, προχώρησε σε μια αναλυτική παρουσίαση με διαφάνειες των σχεδίων Συμβάσεων τονίζοντας « πως οι τέσσερις αυτές φρεγάτες καλύπτουν πλήρως τις επιχειρησιακές απαιτήσεις σε όλα τα είδη των πολέμων». Οι φρεγάτες αυτές σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι αποτελούν ένα τεχνολογικό άλμα παρέχοντας μια εξαιρετική επιχειρησιακή αναβάθμιση του στόλου και της αντιμετώπισης των σύγχρονων απειλών. Επιφέρουν μια εξαιρετική αλλαγή στην φιλοσοφία του Πολεμικού Ναυτικού σε καινοτομίες για την προστασία της ελληνικής επικράτειας. Για τα βλήματα ELSA που θα προκύψουν μετά το 2030 θα προσφέρουν δραστική αύξηση της εμβέλειας και την δυνατότητα στρατηγικών πληγμάτων με ακρίβεια μακριά από τα στενά όρια υπεράσπισης. Οι φρεγάτες Standard 2++ είπε ενσωματώνουν όλες τις καινοτομίες και τις τεχνολογίες αιχμής που συντελούν σε μοναδικές επιχειρησιακές δυνατότητες, κατέχουν ιδιαίτερες δυνατότητες κυβερνοάμυνας και κυβερνοασφάλειας, ενώ εξυπηρετούν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Με τον εξοπλισμό τους σε επιχειρήσεις επιφανείας μπορεί να καλυφθεί ολόκληρος ο τομέας του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου έναντι εχθρικών μονάδων επιφανείας, καθώς και προσβολής στόχων ξηράς όπως και η προστασία ολόκληρου του FAR. Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης των τριών πρώτων φρεγατών είπε ότι σταδιακά θα είναι μέχρι το τέλος του 2026.

Η επεξεργασία του σχεδίου νόμου στην Επιτροπή θα συνεχιστεί αύριο το μεσημέρι με την ακρόαση φορέων και αμέσως μετά με την τρίτη και τελευταία συζήτησή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

