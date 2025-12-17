Γκίλφοϊλ: Βαθιά ευγνωμοσύνη Τραμπ στην Ελλάδα για τον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών

Τα συγχαρητήριά της για την εξάρθρωση της διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη θαλάσσια μεταφορά τόνων κοκαΐνης έστειλε με γραπτή δήλωσή της, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο περιθώριο της παρουσίασης της υπόθεσης σήμερα.

Σημειώνεται πως περίπου πέντε τόνους κοκαΐνης αξίας εκατοντάδων εκατομμυριών ευρώ, είχε κρυμμένους στα αμπάρια του το σκάφος του, που κατάσχέθηκε από τις διωκτικές αρχές. Η ακριβής ζύγιση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε: «Η κατάσχεση και οι συλλήψεις που ανακοινώθηκαν σήμερα αποτελούν μια σημαντική νίκη στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά του εμπορίου ναρκωτικών και θα πρέπει να λειτουργήσουν ως προειδοποίηση προς όσους επιδιώκουν να πράξουν το ίδιο. Εκ μέρους του προέδρου Τραμπ και ολόκληρης της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς την Ελληνική Αστυνομία, το Κέντρο Ανάλυσης και Επιχειρήσεων Ναυτιλίας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, το Γαλλικό Ναυτικό και, φυσικά, την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών (DEA), για τις άοκνες προσπάθειές τους να σπάσουν την αλυσίδα της διακίνησης ναρκωτικών και να ενισχύσουν την ασφάλεια στα σύνορα και στους δρόμους μας. Η μακροχρόνια συνεργασία της DEA με τις αντίστοιχες αρχές επιβολής του νόμου στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο βασίζονται στον στενό συντονισμό και την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών. Η τελευταία αυτή κατάσχεση αποτελεί απόδειξη ότι οι προσπάθειες αυτές αποδίδουν καρπούς και ότι δε θα σταματήσουμε ποτέ να οδηγούμε τους διακινητές ναρκωτικών ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι: «Η υπόσχεσή μας είναι ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον πόλεμο ενάντια στους διακινητές ναρκωτικών, απέναντι στους εγκληματίες που μέσα από τα διεθνή κυκλώματα συγκροτούν ομάδες, οι οποίες προβαίνουν σε αυτές τις τόσο παράνομες, απεχθείς και αντικοινωνικές πράξεις και συμπεριφορές. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Ελληνική Αστυνομία, για την Ελλάδα, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, της Διεθνούς Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Ναρκωτικών, μαζί με την αντίστοιχη Αμερικανική Υπηρεσία, τη DEA, μαζί με πολλές Υπηρεσίες από πολλές χώρες μέχρι και το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό, προετοίμασαν, μετά από πληροφορίες της DEA και, τελικώς, υλοποίησαν μια τεράστια επιχείρηση απέναντι στους εγκληματίες διακινητές ναρκωτικών. Αφού συγχαρώ όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την επιτυχημένη επιχείρηση θέλω να αναφερθώ και σε μια άλλη διάσταση. Είναι η δουλειά που συνεχίζουμε -στο πλαίσιο της Υπηρεσίας που ιδρύσαμε πριν από ένα χρόνο, της Δ.Α.Ο.Ε- να “εξοντώσουμε” όλες εκείνες τις εγκληματικές ομάδες που πλήττουν την κοινωνία – τους λαθρέμπορους, αυτούς που κλέβουν τον ιδρώτα του κόσμου μέσα από τις απάτες του ΦΠΑ ,τους εκβιαστές, τους ναρκέμπορους κ.α.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.